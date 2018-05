Test životní úrovně: máte se lépe než průměrný Čech?

Sociologické a spotřebitelské průzkumy o nás dokážou ledacos vypovědět. Co se stane, pokud vezmeme dostupné statistické údaje a vytvoříme obraz naprosto typického Čecha? Seznamte se: jmenuje se Jan Novák, je mu 40 let a je ve všech ohledech zcela průměrný.

Vlastně bychom se v něm měli všichni poznat, ve skutečnosti ale tenhle prototyp českého občana samozřejmě neexistuje.

Přesto je více než zajímavé si jeho fiktivní postavu vytvořit. A rovnou mu přidáme i rodinu: jeho manželka se jmenuje Marie a je o tři roky starší. Dohromady vychovávají 1,33 dítěte a bydlí v menší obci s 1693 obyvateli, kde jim patří byt v prvním patře bytového domu na sídlišti postaveném před 52 lety. Pan Novák se netají tím, že 49,6 čtverečního metru nepovažuje za dostatečný prostor - zvlášť když ho kromě rodiny obývá ještě s kočkou -, na stěhování si ale musí nechat zajít chuť. Kvůli astronomickým cenám nemovitostí by totiž nový byt pořídil za šest svých ročních platů, a tak raději zatím jen opatrně zvažuje rekonstrukci.

Televize, centrum obýváku

Jan i Marie mají středoškolské vzdělání, jsou zaměstnaní a do práce dojíždějí, Janovi trvá cesta čtyřicet a Marii asi třicet minut. Oba v práci tráví až o půl hodiny více času než většina jejich vrstevníků z ostatních evropských zemí, konkrétně 40,3 hodiny týdně. Podle nedávno zveřejněných dat Eurostatu to znamená, že Češi patří mezi největší evropské pracanty a úspěšně šlapou na paty Britům, kteří svými 42 hodinami žebříčku vévodí. Statistiku však zkresluje fakt, že doba strávená prací se celkem výrazně liší podle pohlaví: Jan ve skutečnosti pracuje 43,2 hodiny týdně, tedy zhruba o čtyři hodiny déle než Marie. Přesto má paradoxně více volného času, protože po návratu domů už se téměř nestará o domácí práce a péči o děti. Podporuje sice rovnoprávnost pohlaví, každodenní realita tomu ovšem příliš neodpovídá: v běžném provozu domácnosti vykoná všehovšudy třetinu toho, co zastane Marie. Každý den jí tyto činnosti zaberou přes čtyři hodiny. Zato Janovi zbývá v průměru 6,5 hodiny volného času, který věnuje především sledování televize. V obýváku u Novákových běží zapnutá tři hodiny a pětačtyřicet minut denně, což je o něco více než v předchozích letech. Stála 8,5 tisíce korun a má úhlopříčku 106 palců, Jan však pomalu zvažuje pořízení nové a byl by ochoten investovat dokonce ještě víc. Aby doma předešel hádkám o ovladač, vyřešil to šalamounsky: do ložnice umístil ještě jednu televizi, tentokrát starší, padesátipalcový model.