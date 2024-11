Tichý protest policistů: Odboráři žádají lepší podmínky, policie nemá přehled o účasti

Odboráři ani vedení policie neví, kolik policistů se zapojilo do dnešní protestní akce namířené proti nedostatku členů sboru, rostoucí byrokracii spojené s jejich prací a nízkým nástupním platům. Podle organizátora Martina Červenky se ale zapojili policisté z celé republiky. Protest má být veden formou osvěty, nemá ohrozit bezpečnost lidí. Potrvá do pátku. Odbory už připravují další protesty.

Policisté nesmí podle zákona stávkovat. V praxi se protest může podle odborářů projevit například tak, že pokud to zákon dovolí, nebudou udělovat pokuty. Chtějí také lidem vysvětlovat situaci u policie. "Nevíme přesně, kolik lidí se do protestu zapojilo a zapojí. Ale přichází mi od kolegů z celé republiky různé fotky s logem našeho protestu, které různě používají," řekl ČTK dopoledne Červenka.

"O počtech zapojených policistů nemáme žádné informace," řekl ČTK mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík. "Zatím tak netušíme, jaká je efektivita akce či její výsledky," dodal. Kolik příslušníků se zapojilo, nevědí podle něj ani krajská ředitelství, zatím však nezaznamenala žádné stížnosti od veřejnosti.

Policejní prezidium už dříve na síti X uvedlo, že vedení policie zajistí, aby chystané protesty nevedly k přehlížení protiprávního jednání. Protest může spočívat například v tom, že policista neudělí za některý z drobnějších přestupků pokutu. "Zvolená forma protestů je plně v gesci odborových organizací a služební funkcionáři zajistí výkon služby tak, aby v žádném případě nedošlo k jakémukoliv ohrožení z prodlení či k přehlížení páchání protiprávního jednání," uvedlo prezidium.

Jednotlivá krajská ředitelství ČTK sdělila, že o zapojení policistů do protestu nemají přehled. "Počet policistů zapojených do této protestní akce nám není znám a ani nemáme informace o jejím průběhu," uvedl například mluvčí pražské policie Jan Daněk. Podobné je to v Královéhradeckém kraji. "Požadavky odborů jsme zaregistrovali, počty udělených pokut statisticky nesledujeme," řekla ČTK mluvčí policie Iva Kormošová. "Je to na každém policistovi a ani takové informace neshromažďujeme ani neevidujeme," uvedla mluvčí středočeské policie Vlasta Suchánková.

Krajská ředitelství zároveň zdůraznila, že policisté musí dodržovat zákon. "Pevně věříme, že naši policisté budou, stejně tak jako v jiných situacích bez ohledu na jejich případné zapojení se do tohoto protestu, postupovat v řešení zjištěného protiprávního jednání v souladu se zákonnými normami," řekl ČTK například mluvčí policistů v Ústeckém kraji Kamil Marek.

Na akci bude navazovat i další protest, který 21. listopadu uspořádá Unie bezpečnostních složek (UBS) před ministerstvem vnitra v Praze. Odbory žádají lepší pracovní a platové podmínky pro policisty, strážníky či hasiče. "A do konce roku připravujeme další protesty. Akcí, která dnes začala, to rozhodně nekončí," řekl Červenka. Policisté mimo jiné požadují navýšení platu. Nástupní mzda pro policistu je přibližně 27.000 korun čistého.

V Česku sloužilo k počátku října podle údajů policejního prezidia 40.418 policistů, služebních míst bylo 46.162. Na krajských ředitelstvích bylo 38.303 služebních míst a obsazených jich bylo 34.299. Nejhorší situace je v Karlovarském kraji, kde není obsazena téměř pětina ze 1402 služebních míst. Okolo 15 procent policistů chybí na ředitelstvích Libereckého kraje a v hlavním městě.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) předminulý týden uvedl, že příslušníkům bezpečnostních sborů by se měl příští rok zvednout plat o 1500 korun, policejní odbory nicméně požadují růst o 2200 korun, což odpovídá růstu objemu financí na platy bezpečnostních složek o 6,9 procenta.