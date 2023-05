Tisk přijímacích Cermat testů vyšel na 4,5 milionu korun

Za tisk a kompletaci letošních testů státní maturitní zkoušky a jednotných přijímacích zkoušek zaplatilo Centrum zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV/Cermat) 4,5 milionu korun. Výrobu testových materiálů v tomto školním roce poprvé zajišťoval sám Cermat, dříve si státní organizace na tuto činnost a kompletaci testů najímala externí společnost. ČTK to dnes řekl ředitel Cermatu Miroslav Krejčí. Od roku 2010 do roku 2022 tiskla a kompletovala testy pro CZVV firma Konica Minolta.

Částka za výrobu testů je rozpočítaná na 12 měsíců od září 2022, odkdy si organizace zajišťuje tisk a distribuci zkušebních materiálů sama, řekl ředitel. Nejvyšší náklady podle něj vznikají od ledna do března, kdy se testy tisknou.

V ceně jsou zahrnuté mimo jiné náklady na pořízení papírů, sponek, tonerů, servis potřebné techniky i náklady na pořízení tiskáren Fuji včetně jejich servisu, uvedl. Na těchto nových tiskárnách přitom Cermat testy zatím netiskl, využít je chce pro tisk materiálů pro maturitní zkoušky v zářijovém termínu. Testové dokumenty pro zkoušky v jarních měsících se tiskly na tiskárnách Konica Minolta. Distribuce testů včetně pronájmu skladů letos stála 1,95 milionu korun, rozvoz testů pro podzimní maturity by měl stát odhadem zhruba půl milionu korun, řekl ředitel CZVV.

Aktuální náklady na tisk testů dnes Krejčí srovnal s možnými náklady, které by vznikly, kdyby testy nadále vznikaly ve spolupráci s firmou Konica Minolta. V případě, že by kontrakt po 1. října 2022 pokračoval, zaplatilo by se za letošní testy podle ředitele Cermatu víc. "Pokud bychom pokračovali s touto smlouvou dál, za stejných podmínek, jako byly ty předchozí čtyři roky s Konicou Minoltou, tak bychom za letošní výrobu zkoušek zaplatili 27,5 milionu korun z daní," uvedl. Firma Konica Minolta podle něj platila ještě poplatek za podporu na tiskový software ve výši tří milionů korun, který nyní Cermat platit nemusí.

Generální ředitel Konica Minolta Business Solutions Czech Pavel Čurda k tomu řekl, že nyní částky uvedené Krejčím nebude komentovat. "Konica Minolta nechce a nemůže bez bližší znalosti výchozích dat komentovat interní kalkulace Cermatu. V době platnosti smlouvy mezi Cermatem a Konica Minolta byla vyžadovaná zcela jiná úroveň poskytovaného servisu, služeb a záruk, které Konica Minolta vždy v rámci smluvního vztahu bez výhrad plnila," uvedl.

S tím, že ve smlouvě s Konica Minoltou byla dříve jiná úroveň poskytovaného servisu, souhlasí i Krejčí. "Služby nových dodavatelů zajišťujících servis technologií v roce 2023 byly ale na výrazně vyšší úrovni, tedy nižší časy reakce i doby opravy, než je poskytovala společnost Konica Minolta," řekl. Například na odstranění závady na tiskárně byla dříve lhůta osm hodin, nyní musí být podle smlouvy s dodavatelem oprava zajištěna do čtyř hodin, informoval ředitel Cermatu.

Ministerstvo školství loni podle své mluvčí Anety Lednové při kontrole hospodaření Cermatu zjistilo v jeho veřejných zakázkách 29 pochybení. Kontrola potvrdila chyby i ve vztahu k firmě Konica Minolta, sdělilo dříve ministerstvo v tiskové zprávě. Podle tehdejšího vyjádření Čurdy zajišťovala firma při spolupráci s Cermatem provoz přesně podle zadání ministerstva. Kontrola úřadu potvrdila podle Lednové dřívější zjištění ministerstva financí. Kvůli nedostatkům, na které ministerstvo financí upozornilo, odvolal loni v květnu tehdejší ministr školství Petr Gazdík (STAN) ředitelku Cermatu Michaelu Kleňhovou.