Toman bude v Bruselu jednat o polském mase. Ustoupit nechce

Ministr zemědělství Miroslav Toman se ve středu setká v Bruselu s eurokomisařem pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenisem Andriukaitisem. Měli by jednat o požadavcích Evropské komise na ukončení mimořádných kontrol polského hovězího masa. Od minulého čtvrtka jej musí firmy nechat zkontrolovat na salmonelu před uvedením na trh. Toman o cestě do Bruselu informoval na sjezdu sociální demokracie v Hradci Králové.

Právě eurokomisař Andriukaitis o ukončení opatření požádal, podle komise měla skončit tento týden. Česko požadavek zamítlo, v příštím týdnu by tak měly jednat členské státy EU o nařízení konce opatření. Pokud by je následně stát neukončil, mohly by následovat sankce.

"ČR neustoupí od těch mimořádných veterinárních opatření," řekl Toman. Podle něj je přední ochrana spotřebitele. Zesílené kontroly Státní veterinární správy (SVS) nejsou podle něj zamířené jenom na Polsko, ale celkově na dovážené potraviny.

Evropská komise došla k závěru, že zavedené kroky se "zdají být nepřiměřené incidentu", sdělila ve čtvrtek ČTK její mluvčí Anca Paduraduová. "Pokud Polsko přijme vhodná legislativní opatření, která zabrání pochybení, jako je nelegální porážka nebo kontaminované maso, jsme připraveni mimořádné kontroly zrušit," řekl ve čtvrtek mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý. Podle něj Poláci avizovali, že do konce března přijmou kroky, kterými by se veterinární dozor měl zlepšit.

Postižené je také kuřecí

Mimořádná veterinární opatření, podle kterých se musí hovězí z Polska před uvedením na český trh na salmonelu testovat v akreditovaných laboratořích, platí od minulého čtvrtka. Vyvolal je nález salmonely ve zhruba sedmisetkilogramové zásilce hovězího z Polska. Kde závadné maso skončilo, veterináři zjistili do minulého pátku. V pondělí se ale ukázalo, že do Česka bylo z téže šarže masa dovezeno dalších 1164 kilogramů hovězího. Toto maso veterináři našli do čtvrtka, kdy však oznámili, že se do ČR dostalo z Polska také drůbeží maso s touto chorobou.

Polského kuřecího masa ze stejné šarže jako maso, v němž veterináři zjistili salmonelu v Lounech, se do ČR dostalo 4515 kilogramů. Z toho dvě tuny mířily do Olomouckého kraje. Maso následně zamířilo i do škol nebo restaurací.