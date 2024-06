TOP 09 je součástí české politické scény 15 let, má ministry i šéfku Sněmovny

Výběr informací o politické straně TOP 09, která byla oficiálně zaregistrována 26. června 2009:

- Liberálně konzervativní středopravicová strana vznikla z iniciativy Miroslava Kalouska, někdejšího předsedy KDU-ČSL, který se při jejím zakládání dal dohromady s Karlem Schwarzenbergem. Někdejší vedoucí prezidentské kanceláře za Václava Havla a ministr zahraničí z let 2007 až 2009 za Stranu zelených se stal prvním předsedou TOP 09. Kalousek byl prvním místopředsedou a poté, co Schwarzenberg na podzim 2017 kvůli zdraví a vysokému věku odstoupil, se sám stal předsedou. Karel Schwarzenberg by až do své smrti loni v listopadu čestným předsedou strany.

- Kalousek, jeden z nejvýraznějších, ale také nejkontroverznějších českých polistopadových politiků, vedl TOP 09 dva roky, než jej vystřídal Jiří Pospíšil. V listopadu 2019 pak stanula v čele strany Markéta Pekarová Adamová, která byla předtím řadovou (od roku 2015) a první (od roku 2017) místopředsedkyní TOP 09. Pekarová Adamová je od listopadu 2021 také předsedkyní Poslanecké sněmovny, a je tak ústavně nejvýše postaveným členem strany od jejího vzniku.

- Do voleb v říjnu 2021 šla TOP 09 jako součást vítězné koalice Spolu, jež získala 27,79 procenta hlasů a 71 mandátů (hnutí ANO má o poslance více, i když pro ně hlasovalo méně voličů), z toho na TOP 09 připadlo 14. Zástupci TOP 09 usedli také ve vládě premiéra Petra Fialy (ODS). Vlastimil Válek je místopředsedou kabinetu a ministrem zdravotnictví (loni v listopadu byl také zvolen prvním místopředsedou TOP 09), Helena Langšádlová se stala ministryní pro vědu, výzkum a inovace.

- Letos v dubnu se Langšádlová rozhodla podat demisi, o jejím konci ve vládě se ovšem mluvilo delší dobu. Na jejího nástupce TOP 09 nejprve navrhla bývalého rektora Slezské univerzity Pavla Tuleju, ten se ale nakonec 3. května kvůli pochybám o kvalitě jeho vědecké práce nominace do vlády vzdal. Místo něj TOP 09 navrhla do ministerské funkce dosavadního předsedu sněmovního zahraničního výboru Marka Ženíška, jmenován byl v polovině května.

- Komplikovaná a podle některých kritiků nepřipravená výměna na ministerském postu není jednou kontroverzí kolem TOP 09 z poslední doby. V minulých letech vzbudila pozornost kauza bývalého poslance Dominika Feriho, jedné z kdysi nejviditelnějších tváří strany. Letos v dubnu byl pravomocně odsouzen za znásilnění dvou dívek a pokus o znásilnění další na tři roky do vězení. Špičky strany byly občas kritizovány za to, že se od něj už po obvinění dostatečně nedistancovaly.

- TOP 09 byla součástí vlády už během funkčního období sestavy vedené Petrem Nečasem (ODS). V období od července 2010 do července 2013 byla strana součástí koalice s ODS a stranou LIDEM (do rozpadu Věcí veřejných na jaře 2012 byla součástí koalice tato strana). TOP 09 měla pět z 15 ministrů, spravovala resorty financí, zdravotnictví, práce a sociálních věcí, zahraničí a kultury. Po volbách v roce 2013 ovšem zamířila na dvě volební období do opozice.

- Strana se zhruba 2500 členy má od roku 2010 nepřetržitě zástupce ve Sněmovně. Třikrát sestavila vlastní kandidátku a na podzim 2021 se o hlasy ucházela v rámci koalice Spolu, s předvolební spoluprací ale měla zkušenosti i předtím. V roce 2010 kandidovala s podporou hnutí Starostové a nezávislí (STAN) a se 16,7 procenta hlasů a 41 poslanci skončila třetí. V roce 2013 (opět s podporou hnutí STAN) byla TOP 09 čtvrtá s 11,99 procenta hlasů a 26 mandáty.

- Na podzim 2017 už bez zástupců Starostů prošla strana do Sněmovny jen těsně, když dostala 5,31 procenta hlasů a sedm mandátů. Úzká spolupráce TOP 09 a STAN začala už v roce 2009, původní smlouva ale vypršela s rokem 2012 a spojenectví pak pokračovalo bez formálního ujednání. Novou, už volnější dohodu uzavřely strana a hnutí na podzim 2013, o tři roky později se ale TOP 09 a STAN dohodly, že jejich vzájemná smlouva o spolupráci skončí. V jednotlivých případech ale oba politické subjekty dodnes spolupracují.

- V Senátu má nyní TOP 09 šest zástupců, kteří jsou členy společného klubu s občanskými demokraty. Dalších 20 senátorů a senátorek bylo zvoleno v koalici či za podpory TOP 09 a působí v různých senátorských klubech. Místopředseda strany Tomáš Czernin je jedním z místopředsedů Senátu. Někdejší první místopředseda Senátu Jiří Růžička je předsedou výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Od voleb 2014 má TOP 09 i zástupce v Evropském parlamentu, letos kandidovala v rámci koalice Spolu a získala dva europoslance.

- V historicky první přímé prezidentské volbě v lednu 2013 se tehdejší předseda TOP 09 Schwarzenberg dostal až do druhého kola, v němž nad ním zvítězil expremiér Miloš Zeman. O pět let později strana podpořila Zemanova finálového soupeře Jiřího Drahoše. Vlastního uchazeče o hlavu státu neměla TOP 09 ani loni. Koalice Spolu se rozhodla vlastního kandidáta nenominovat, premiér Fiala pouze jako osobnosti vhodné pro funkci prezidenta jmenoval senátora Pavla Fischera, bývalou rektorku Danuši Nerudovou a generála Petra Pavla, který byl nakonec zvolen.

- Členové TOP 09 se angažují také v regionální a komunální politice. V posledních krajských volbách v roce 2020 dopadli zástupci strany nejlépe v Karlovarském a Moravskoslezském kraji, kde v koalicích se STAN, respektive ODS obsadili druhá místa. Celkem se do krajských zastupitelstev dostalo 19 kandidátů navržených TOP 09. V komunálních volbách v roce 2022 získala strana jen 427 mandátů oproti 484 v roce 2018. TOP 09 nezískala ani žádného primátora ve statutárních městech, v několika z nich, včetně Prahy a Brna, je ve vládnoucí koalici.