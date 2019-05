TOP 09 věří, že získají alespoň tři mandáty

Ve dvojciferný volební výsledek věří přítomní ve štábu TOP 09 a Starostů a nezávislých (STAN), kde vládne optimistická nálada. Výsledky voleb ve Velkopřevorském paláci na Malé Straně přišel sledovat před 22:00 předseda TOP 09 Jiří Pospíšil i první místopředsedkyně TOP O9 Markéta Pekarová Adamová. Oba doufají alespoň ve tři mandáty.

"Nyní se ukáže, že má smysl, když se TOP 09, STAN a další politické subjekty spojují a vytvářejí jednu koalici," řekl novinářům Pospíšil, europoslanec a lídr kandidátky Spojenci pro Evropu. Doufal v to, že se volební účast přiblíží 25 procentům. "Ale zatím to podle odhadů nevypadá," dodal.

Také Pekarová Adamová je přesvědčena o tom, že kandidátka získá dvouciferný výsledek, což bude považovat za úspěch. Ve stejný výsledek věří i poslanec Dominik Feri.

"Doufám, že to bude po dlouhé době vlastně první večer, co jsem v TOP 09, kdy bude nějaký dvouciferný výsledek. Já se na to moc těším, snad to tak dopadne," řekl Feri novinářům. TOP 09 a STAN mají společnou kandidátku se Stranou zelených a Liberálně ekologickou stranou.