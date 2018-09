Topící se migranti v Řecku? Policistu-kameramana vyšetřují

Český turista údajně na řeckém ostrově Kréta zachytil topící se skupinu uprchlíků, které podle jeho slov natáčela některá z neziskových organizací. Zinscenované záběry se měly podle muže objevit v médiích jako součást prouprchlické propagandy. Video obletělo celou Evropu a objevilo se hned na několika zpravodajských webech. Ve skutečnosti šlo o hraný dokument řecké režisérky. Autorem videa je šumperský policista Marek Chrastina, kterého teď kvůli tomu vyšetřují.

Natočené video zobrazuje skupinu žen zahalených do šátků, které jsou po pás ve vodě a některé z nich mají na zádech velké rance plné věcí. Vypadá to, že mají namířeno k mužům, kteří se ve vodě topí. V záběrech jsou vidět také jeho autoři, které turista považuje za členy neziskové organizace. Dezinformační video údajně zhlédlo přes 1,2 milionu lidí z Česka, Polska, Španělska, Francie či Spojeného království.

"Tady to máš, ty chudáky. Chudáci uprchlíci. Takhle přesně funguje to, co nám pouští televize. Režisérka točí, jak se migranti topijou v moři. Kréta" komentuje Chrastina. Vše je ale podle reportérů agentury AFP a německého serveru Corrective jinak.

Režisérka Eleni Vlassi totiž v té době natáčela dokumentární snímek Země zbraní Panny Marie Bolestné. Lidé na záběrech nejsou zaměstnanci zpravodajské agentury, ale filmaři. Hraný dokument vypráví o řeckých migrantech prchajících mezi roky 1919 a 1922 před turecko-řeckou válkou. Řekové tehdy utíkali před velkým ohněm a pokoušeli se zachránit v moři.

Celé to vidí trochu jinak

"Že jsem policista, to nikdo neví, zatím mají jen mé jméno a víc se o mně neví, a jestli to napíšete, tak to popřu," řekl Chrastina pro týdeník Respekt a dodává, že to celé vidí stále trochu jinak. "Přečtěte si, co o tom píšou AE News," upozorňuje na server, které ministerstvo vnitra označilo jako dezinformační.

Chrastina se chce omluvit, až se podívá na celý dokument. Údajně si podle své manželky neuvědomil, jak velký dosah mohou záběry mít. "Myslel si, že to na facebooku uvidí jen pár přátel, takový ohlas nečekal," vysvětluje Chrastinova žena. Případem už se zabývají i policejní kontrolní orgány. Dokonce režisérka Eleni Vlassi uvažuje, že bude celou věc řešit soudně, záběry totiž Chrastina pořídil nelegálně.