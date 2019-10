Topná sezóna začala. Pravidelnou údržbou kotle prodloužíte jeho životnost

Každoroční údržba nás může ušetřit jak nepříjemných překvapení s příchodem zimy, tak i vyšších nákladů na topení, které neudržovaný kotel přináší. Správně provedená kontrola významně prodlužuje životnost a správnou funkčnost topného zařízení. Pokud již dojde k nehodě, nenechte se nachytat a volejte odborníky.

"U plynových kondenzačních kotlů je nutné provádět údržbu minimálně jednou ročně. Autorizovaný servisní technik odbornou prohlídkou zajistí, že kotel bude nadále dobře a úsporně sloužit," vysvětluje Lukáš Lagron, hlavní technik společnosti Brilon. V rámci pravidelné údržby se například čistí teplosměnná plocha od nečistot vzniklých při spalování, což výrazně zvyšuje účinnost kotle. Analyzátorem spalin se kontrolují, případně upraví, spalovací poměry v kotli a ověří těsnost spojů odvodu spalin. "Vyškolený technik má jak odpovídající vybavení, tak patřičné zkušenosti, aby zjistil i účinnost kotle. Špatně seřízený kotel totiž může zvyšovat náklady na vytápění a prodražovat i ohřev teplé vody," dodává s tím, že odborný servis bývá také jednou z podmínek prodloužené záruky.

K nehodě volejte odborníka

Pokud již dojde k poruše nebo rozsáhlé závadě na kotli, je zpravidla nutné jednat rychle. Proto je dobré mít doma kontakt na topenáře, který bude schopen v co nejkratším čase přijet a kotel opravit či vyměnit. Bohužel i v tomto oboru se najdou tací, kteří nenabízejí úplně férové služby a jejich "pomoc" se může významně prodražit. "V naší praxi se s výsledky nepoctivých a špatně provedených služeb setkáváme docela často. Pokud vám zničehonic odejde kotel a stane se tak v zimě, jste rádi, že ho někdo rychle opraví a už příliš nedbáte na to, jak kvalitně svou práci odvede. Prostě spoléháte na to, že tomu tak je," popisuje Lukáš Lagron s tím, že i z tohoto důvodu zřídili speciální web, na kterém je výběr aktuálně dostupných a prověřených topenářů v každém kraji. "Přesně vidíte, komu voláte a máte možnost si vše dohodnout dopředu. Navíc technici z GasGangu jsou autorizovaní a mají veškeré vybavení nutné k profesionálnímu zásahu," doplňuje.