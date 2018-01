Topolánek: Státní vyznamenání? Dal bych ho Zemanovi

Česko čeká přímá volba prezidenta. První kolo se uskuteční 12. a 13. ledna. On-line deník TÝDEN.CZ vyzpovídal kandidáty na post hlavy státu, položil jim čtrnáct totožných otázek. Třeba vám jejich odpovědi napovědí, koho volit. Tentokrát jsme mluvili s MIRKEM TOPOLÁNKEM.

Často se teď mluví o odklonu České republiky z pozice země, která zastává havlovské ideály, například v jednání s dalšími státy. Místo toho začali nejvyšší ústavní činitelé prosazovat spíše obchodní zájmy, například ve vztahu s Čínou a Ruskem. Jak se na situaci díváte vy? Existuje vůbec něco jako havlovské ideály, nebo byly svázány jen s jeho osobou a dobou a nyní jsou už dílem minulosti?

Myslím si, že se od těch ideálů v poslední době odkláníme. Jen bych rád poznamenal, že si nemyslím, že se jedná jen o ryze havlovské ideály. Spíš bych je nazval masarykovskými, neboť TGM je jako první československý prezident nastavil a prosazoval. Nicméně humanistické pojetí a ochrana lidských práv byly důležité nejen pro T. G. Masaryka, Václava Havla, ale i za mé vlády patřily k základním pilířům naší zahraniční politiky. Rád bych na tuto tradici znovu navázal.

Blesková anketa: Pivo nebo víno?

Euro, nebo koruna?

Merkelová nebo Trump?

Klasika nebo pop?

Divadlo nebo kino?

Venkov nebo město?

Zákaz kouření ano, či ne?

Hlava, nebo srdce?

Blondýna nebo bruneta?

Praha nebo Brno? - Ostrava.

Tlačenka nebo zeleninový salát?

Se šípkovou, nebo se zelím?

Sparta, nebo Slavia?

Východ, nebo Západ?

Podpořil byste jako prezident legalizaci marihuany?

Nejsem pro absolutní legalizaci marihuany, jsem nicméně proti kriminalizaci. Pružný parametr "většího než malého množství" je zneužitelný. Souhlasím s rozšířením a použitím marihuany pro lékařské účely. Sám jsem měl možnost tuto problematiku studovat v Izraeli a zjistil jsem, že desítky tisíc lidí tak mají díky konopí možnost snížit či řešit své zdravotní problémy. Používá se u onkologicky nemocných dětí a třeba u seniorů, kteří využívají buď různé mastičky, oleje nebo cigarety na zmírňování bolesti. Na druhou stranu mi moji kolegové v Izraeli přiznali, že se četnost návštěv vnuků po tomto kroku u seniorů výrazně zvýšila (smích).

Koho byste si vzal na Hrad jako kancléře a jako svého mluvčího?

Svého času jsem vyznamenal Ivana Medka čestnou plaketou předsedy vlády. Byl pro mě symbolem boje s totalitou a dobré práce hradního kancléře. Šestého ledna bude 8. výročí jeho úmrtí. Přál bych si tedy někoho podobného. Zatím jsem se tím nezabýval a připadá mi to předčasné. Řídím se svým heslem: starosti si dělám až přijdou, pak si je nedělám zbytečně. Tiskový mluvčí mi v mém pojetí prezidentského mandátu nepřipadá jako důležitá osoba. Současná praxe je anomální a otázka je motivována spíše osobou Jiřího Ovčáčka než skutečným významem této funkce.

Zaslouží si dvojnásobný vrah Jiří Kajínek milost prezidenta?

Pokud bych to měl rozhodovat já, tak bych mu milost nedal. Ty pochybnosti kolem případu pana Kajínka několikrát řešily odvolací soudy a ke změně rozsudku nedošly. Navíc jsem již několikrát vysvětloval, že bych milost udělil pouze v případě, že by se jednalo o velmi těžkou chorobu nebo z humanitárních, případně sociálních důvodů. Pan Kajínek ale žádnou mou podmínku nesplňuje.

V čem spatřujete největší nebezpečí pro českou společnost?

Myslím si, že největším nebezpečím pro naši společnost je zvětšující se rozdíl a tenze mezi jednotlivými sociálními skupinami. Polovina lidí má strach z bídy, z nemoci, ze smrti, z migrace. Je to ta voličská skupina, na kterou víceméně cílí Miloš Zeman. Na druhé straně jsou ti ostatní, kteří preferují individuální svobody, polistopadový vývoj, vadí jim kriminalizace podnikání, vadí jim návrat k vládě jedné strany nebo jednoho člověka. Obě skupiny se od sebe vzdalují a vzájemně problémy té druhé zesměšňují či bagatelizují. Nový prezident by se měl pokusit "pražskou kavárnu" a "venkovskou hospodu" oslovit minimálně v tom smyslu, že by vzájemně vnímali své problémy stejně silně a respektovaly je.

Nač mohou být Češi hrdí a v čem děláme v Evropě ostudu?

Nemyslím si, že Češi dělají v Evropě ostudu. Je to spíše naopak. Evropské elity nedělají to, co mají, a ztrácejí respekt i význam. Češi dnes hájí tradiční evropské ctnosti mnohdy lépe než multikulturální, politicky překorektní a promigrační unie. Jsem přesvědčen, že se nemáme za co stydět.

Která vlastnost nejlépe vystihuje typickou povahu Čechů?

Pozitivní vlastností je pro mne naše spořivost, pracovitost a tvořivost. Negativní je závist a určitá malost, zapouzdřenost, zahleděnost do sebe.

Kdo podle vás vyhraje parlamentní volby v roce 2021?

Kdybych to věděl, tak si na to hned vsadím (smích). Přál bych si, aby volby byly nejen demokratické, ale i svobodné. Přál bych občanům, aby je vyhrála nějaká demokratická strana.

Prezident je volen přímo. Odpovídají tomu jeho pravomoci?

Myslím, že jeho pravomoci tomu odpovídají, a nezvyšoval bych je. Přímá volba, ke které došlo na konci druhé dekády funkčnosti nové ústavy je princip, který ještě není plně usazený. Navíc se přímou volbou a mandátem od občanů výrazně zvýšil neformální vliv prezidenta. Miloš Zeman toho dokázal obratně využít.

Řekněte jména pěti lidí, která vás ihned napadnou, jimž byste "z fleku" udělil státní vyznamenání. A proč?

Byla by to Zdena Mašínová. Nejen za odkaz svých bratrů, ale za celoživotní boj proti totalitě a polistopadové šikaně. Potom bych rád vyznamenal Petra Piťhu za celoživotní přínos zemi a postoj k migraci. Vážím si ho. Svého času byl výborným ministrem školství. Dále by to byl Petr Torák, držitel Řádu britského impéria, za příkladnou reprezentaci České republiky a romského etnika. Neopomněl bych také Jana Třísku in memoriam. Trochu s nadsázkou berte toho pátého. Tím by byl Miloš Zeman a vyznamenal bych ho za to, že nás dostal do NATO.

Byl byste pro přesunutí sídla prezidenta České republiky z Pražského hradu někam jinam?

Je to tradiční sídlo. Nemyslím si, že se jedná o monarchistický symbol. Určitě bych sídlo neměnil. Proč?

Která historická postava je vaším vzorem či ideálem státníka?

Mám jich více. Kdybych měl ale jmenovat čistě státníka, tak by jím byl Winston Churchill. Měl poměrně jasné a ostré názory, někdy byl i "přehnaně" vtipný a jeho výroky by se daly tesat. Pro Británii vyhrál druhou světovou válku a napsal o ní geniální knihu, za kterou dostal Nobelovu cenu. Pro mě je absolutním vzorem.

Kterou knížku jste naposledy četl?

K vánocům jsem od ženy dostal knihu, která se jmenuje Boj o hrad a napsal ji Antonín Klimek. Není to však příznačné a nespojoval bych to s volbou prezidenta (smích). Je to hodně zajímavá, komplexní a neortodoxní analýza popisující prvorepublikovou dobu Masaryka a nástupnictví Beneše.

Jak se díváte na větu vyřčenou Andrejem Babišem: "Chci řídit stát jako firmu."?

Kdyby Andrej Babiš řídil Agrofert jako stát, tak už dávno zkrachoval. Když bude řídit stát jako firmu, tak na úkor demokracie a svobody bude profitovat pouze Agrofert. To znamená, že to pokládám za chybný přístup a fatální střet zájmů.