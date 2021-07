Transgender lidé jsou více ohroženi duševními onemocněními, pomoci má projekt

Transgender lidé jsou více ohroženi duševními onemocněními, například rozvojem depresí a úzkostí. Pomoci má projekt vědců z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ), jehož cílem je vyškolit 180 odborníků, i poskytování relevantních informací veřejnosti. Tento týden vychází i publikace, která má mimo jiné zvýšit zájem o problematiku, řekl v pátek mluvčí NUDZ Jan Červenka. Transgender osoby jsou lidé, jejichž rod se neshoduje s pohlavím, které jim bylo přiřazeno po narození.

Podle odborníků se sebevražedné chování a sebepoškozování objevuje až u poloviny transgender lidí využívajících terapeutické služby v ČR. Důvodem jsou například zážitky emoční bolesti, traumatu, menšinového stresu, sociální izolace a podobně. O míře zastoupení trans lidí v populaci jsou různá data, podle odhadů jejich zastoupení činí tři desetiny procenta až čtyři procenta populace.

"Genderový nesoulad si lidé mohou začít uvědomovat kdykoliv, často již od dětství. Nejedná se o módní záležitost, ve vývoji člověka hraje roli kombinace řady faktorů, které vedou evolučně k vývoji vnímání jiného genderu, než je dáno v dané kultuře, a může dojít k nesouladu v systému pohlaví. V jiných kulturách byla genderová diversita nezřídka vnímána jako normalita a s respektem," uvedla lékařka Pavla Doležalová z NUDZ.

Světová zdravotnická organizace (WHO) schválila před dvěma lety rezoluci o odstranění diagnózy zvané Porucha pohlavní identity ze svého mezinárodního seznamu diagnóz, nově je definována jako Genderový nesoulad. "To v praxi napomůže zredukovat sociální stigmatizaci, traumatizování a systémové násilí a zpřístupní dostupnost nezbytné zdravotní péče a lékařských zákroků. Pomůže to také odstranit diskriminaci, bariéry přístupu k preventivním službám, testování na HIV a léčbě a následné péči," dodala Doležalová.

K problematice gender osob byl dosud v ČR publikován jediný výzkum, z něj podle vědců vyplynulo, že nejčastěji lidé uváděli negativní zkušenosti s odborníky v pomáhajících profesích (s lékaři a lékařkami, psychology a psycholožkami, sexuology a sexuoložkami, kněžími a dalšími specialisty), a to v celé čtvrtině uvedených negativních zkušeností. Situaci má pomoci zlepšit projekt SWITCH, který byl spuštěn loni a potrvá do příštího roku. Věnuje se odborným školením i osvětě. V rámci něj vznikla také publikace pro odborníky, která má pomoci zlepšit duševní pohodu a postavení transgender lidí. "Zájemci ji zdarma naleznou na webu Národního ústavu duševního zdraví, v knihovnách v Česku, na vysokých školách i webech partnerských organizací," doplnila Doležalová.