Transplantaci srdce loni podstoupilo 74 pacientů, letos za pět měsíců 34

Transplantaci srdce loni v Česku podstoupilo 74 pacientů, podobně jako v předchozích pěti letech. Za prvních pět měsíců letošního roku jich bylo 34, z nich 24 v pražském IKEM a deset ve Fakultní nemocnici v Brně. Vyplývá to ze statistik Koordinačního střediska transplantací.

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) loni za transplantace srdce 45 pojištěnců zaplatila 107 milionů korun. Informovala o tom v tiskové zprávě. S prvními pokusy transplantovat srdce se začalo před 54 lety, od první úspěšné letos uplynulo 38 let.

"Nejstaršímu klientovi VZP, kterému bylo v loňském roce transplantované srdce, bylo 67 let, nejmladšímu pacientovi pět roků," uvedla mluvčí VZP Viktorie Plívová. Náklady pojišťovny na transplantace srdce se za posledních deset let zdvojnásobily.

Průměrně pacienti čekají kvůli nedostatku dárců na nový orgán jeden rok. Dobu čekání jim často pomáhají překonat takzvané umělé srdeční podpory, přístrojové pumpy, které musí nosit všude s sebou, například v tašce přes rameno, které nahrazují činnost srdce při čerpání krve.

Česko patří k zemím s nejvyšším počtem transplantací srdce v Evropě. Na jeden milion obyvatel lékaři transplantují ročně průměrně sedm srdcí, v Německu či Polsku je to 3,9 orgánu. "Data z roku 2020 navíc potvrzují, že tyto výsledky dokázali lékaři obhájit i v době covidu, která byla z hlediska plánované operativy mimořádně náročná," dodala Plívová.

Od roku 2017 bylo transplantováno každý rok 74 srdcí, jen v roce 2020 o dvě méně. Od roku 2006 jich bylo nejvíc v roce 2014 (87), nejméně v roce 2006 (57). Pacientů čekajících na nové orgány je víc, nedostatek je ale vhodných orgánů.

Většina zemřelých dárců je po mozkové smrti způsobené většinou spontánním krvácením do mozku, dále nedostatečným okysličením mozku, cévními mozkovými příhodami nebo poraněním mozku při nehodách.

V každém transplantačním centru je čtyřiadvacetihodinová pohotovost transplantačních koordinátorek, které celý proces odběrů organizačně zajišťují. Prioritou je co nejvíce zkrátit dobu přenosu orgánu k příjemci. U srdce musí být obnoven krevní oběh maximálně do čtyř hodin, u jater do 12 hodin, u ledvin do 24 hodin.

O první transplantaci srdce na území tehdejšího Československa se lékaři pokusili v Bratislavě 9. července 1968. Pacientka ale přežila jen pět hodin po operaci. "Tehdy chirurgové ještě neměli dokonale zvládnutou techniku výkonu a chyběla účinná imunosupresiva, tedy léky, díky kterým tělo neodmítá darovaný orgán," uvedl emeritní přednosta Kardiocentra IKEM Jan Pirk. Úspěšná byla transplantace srdce až o téměř 16 let později.