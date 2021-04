Trasa D pražského metra je kompletně zanesena v územním plánu

Nová trasa pražského metra D je kompletně zanesena v územním plánu města. Vedení magistrátu to umožní např. dokončit nutné směny pozemků a rovněž to určuje využití okolí budoucích stanic. Změnu územního plánu schválili pražští zastupitelé. Dopravní podnik (DPP) dokončil loni v létě část geologického průzkumu na Pankráci, celý průzkum bude hotov letos. Metro D v první fázi spojí Pankrác a Písnici.

"Díky této změně územního plánu budeme moct dokončit směny pozemků, které jsou nezbytné pro stavbu. (...) Zároveň tím potvrzujeme dohody s vlastníky pozemků i městskými částmi. Změna totiž mění také povahu okolních pozemků. Nebudeme stavět metro do pole a zelených ploch, ale do míst, které jsou nově zastavitelným územím," uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Předmětem změny územního plánu je převedení územní rezervy do návrhu a upřesnění trasy metra D, a to včetně stanic, vestibulů, depa metra. Součástí je rovněž změna funkčního využití v okolí stanic. Upřesněna také byla například přesná trasa v okolí nádraží v Krči nebo vymezení stanice Nemocnice Krč či úprava polohy stanic Nové Dvory a Libuš.

V první fázi vznikne metro mezi Pankráci a Novými Dvory a pokračovat pak bude do Depa Písnice. V budoucnu má být postaven úsek z Pankráce na náměstí Míru. Kam povede případně metro z náměstí Míru, zatím nebylo rozhodnuto. Jednou z variant bylo náměstí Republiky, podle druhé by měla trasa zamířit na Žižkov a dále do Vysočan. Celková předpokládaná cena je 72,6 miliardy korun a investorem je DPP.