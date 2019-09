Třetí účelová kauza, zní z Agrofertu o zastavení stíhání Babiše

Případ údajného podvodu s padesátimilionovou evropskou dotací na výstavbu farmy Čapí hnízdo bude pro Agrofert třetí účelovou kauzou, pokud se potvrdí informace o zastavení stíhání. V pondělí to sdělil mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka s odkazem na předešlé případy Agrotecu a korunových dluhopisů. Podle Deníku N státní zástupce Jaroslav Šaroch rozhodl o zastavení stíhání premiéra Andreje Babiše a dalších lidí, rozhodnutí ještě nebylo vydáno, nyní tento krok posoudí vedení Městského státního zastupitelství. Babiš vlastnil Agrofert do předloňského února, pak jej vložil do svěřenských fondů.

"Pokud to tak je, prokázalo se, co jsme celé roky říkali, že ve věci Čapího hnízda bylo vše podle zákona. Několik let byl ve veřejném prostoru účelový hon na čarodějnice, kdy se mnohá média stavěla do role soudců. A z jejich prvních reakcí je vidět, jak se s tím nyní nemůžou smířit. Navíc jde už o třetí případ, kdy jsme byli účelově kriminalizováni, a přitom se nakonec potvrdilo, že se nic nezákonného nestalo," uvedl Hanzelka.

U Agrotecu soud loni v prosinci nepravomocně zprostil viny jednatele firmy Pavla Richtera i samotnou společnost. Šlo o případ manipulování tendrů České pošty. Naopak podmínky byly uloženy bývalému zástupci generálního ředitele pošty Richardu Soldánovi a jednatelům společností SP a Radekov, které měly tendry vyhrát. Loni v srpnu policie odložila prošetřování případu korunových dluhopisů, kauza se předloni v květnu stala důvodem odchodu Babiše z vlády tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD), kde byl ministrem financí. Výhodou nákupu dluhopisů mělo být to, že držitel v podstatě neplatí ze získaných úroků daň z příjmu.

"Těší nás, že se prokázalo, že žijeme v právním státě, a věříme, že nikdo nebude zpochybňovat nezávislost státního zastupitelství," uzavřel dnes mluvčí Agrofertu.

Podle mluvčího Městského státního zastupitelství Praha Aleše Cimbaly dozorový státní zástupce Šaroch v kauze Čapí hnízdo změnil právní názor na posouzení případu. Žalobce vypracoval koncept, se kterým se nyní seznamuje vedoucí státní zástupce. Ten zjišťuje, zda je změna právního názoru zákonná a důvodná. Podle Unie státních zástupců by měl Šaroch, který shledal důvodným zahájení trestního stíhání a případ řešil čtyři roky, vysvětlit okolnosti změny.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert.