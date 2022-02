Třetina prodejců pyrotechniky na konci minulého roku porušila zákon

Při kontrole skladování a prodeje zábavní pyrotechniky na konci minulého roku zaznamenala Česká obchodní inspekce (ČOI) porušení předpisů u třetiny kontrolovaných prodejců. Nedostatky se týkaly především evidence nebo skladování zboží, v několika případech inspektoři odhalili prodej pyrotechniky mladistvým. Během akce zakázali prodej 1201 kusů pyrotechnických výrobků. ČOI o tom v pondělí informovala v tiskové zprávě.

Kontrola se uskutečnila od 29. listopadu do 31. prosince 2021, tedy v době zvýšeného zájmu zákazníků o nákup zábavní pyrotechniky, současně během tehdy platných opatření proti šíření koronaviru. Obchodní inspekce za tu dobu provedla 185 kontrol, porušení právních předpisů zjistila při 62 kontrolách, což představuje 33,5 procenta.

Obchodníci nejvíce porušovali zákon o pyrotechnice při vedení evidence a při skladování zboží. Platné předpisy, zejména dodržování informační povinnosti při prodeji pyrotechnických výrobků, nedodržují podle inspekce hlavně prodejci na tržnicích v příhraničních oblastech.

Česká obchodní inspekce při kontrola pravomocně uložila 39 pokut v celkové výši 107 tisíc korun a jednu ve výši 60 tisíc korun. Závažnější porušení řeší ve správním řízení, kde se o výši pokuty pravomocně rozhodne až v následujících dnech.

Zábavní pyrotechnika se řadí do kategorií F1 až F4 podle stupně nebezpečí a úrovně hluku. Málo nebezpečné výrobky kategorie F1, jako jsou například bouchací kuličky, si mohou koupit lidé od 15 let. V kategorii F2 jsou zařazené málo nebezpečné výrobky, které jsou prodejné od 18 let. Středně velké nebezpečí představují výrobky kategorie F3. Koupit si je mohou zájemci od 21 let. Do kategorie F4 patří výrobky představující velké nebezpečí, používat je mohou pouze lidé s osvědčením o odborné způsobilosti, které vydává Český báňský úřad.