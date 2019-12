Trikolóra boduje, ANO a Piráti ztrácejí

Hnutí Trikolóra se podle listopadového volebního modelu agentury Kantar CZ poprvé dostalo nad pětiprocentní hranici, kterou musí ve volbách strany překonat, pokud se chtějí dostat do Sněmovny. Volby by tradičně vyhrálo ANO, které si ale proti říjnu pohoršilo o tři procentní body, stejně tak Piráti, kteří přišli o 3,5 procentního bodu a klesli na třetí místo za ODS. Zbylé parlamentní strany se pohybují v rozmezí od 6,5 do 4,5 procenta. Volební model zveřejnila Česká televize (ČT). Statistická chyba volebního modelu podle agentury činí plus minus 1,4 až tři procentní body.

Hnutí ANO si v listopadu pohoršilo na 28,5 procenta. V polovině listopadu čelil šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš demonstraci na pražské Letné, která navázala na sérii jarních protestů pořádaných Milionem chvilek pro demokracii, připomněla agentura.

Dříve druzí opoziční Piráti propadli s 13,5 procenta na třetí místo. Autoři průzkumu připomínají, že strana začátkem listopadu, ještě před startem sběru dat, čelila vnitrostranickému problému. Členové strany hlasovali o odvolání Jakuba Michálka z pozice místopředsedy, a to kvůli obvinění z nevhodného chování. Michálek sice hlasování ustál, vedení ale kvůli tomu opustil europoslanec Mikuláš Peksa.

Před Piráty se v listopadu na druhé místo dostali občanští demokraté, kteří si polepšili o dva procentní body na 14,5 procenta. Z dalších stran by STAN, SPD a Trikolóra získaly 6,5 procenta, šest procent a mírné zlepšení vykázala ČSSD, na 5,5 procenta je TOP 09 s novou předsedkyní Markétou Pekarovou Adamovou a na pěti procentech pak KSČM. Pod pětiprocentní hranicí se nachází KDU-ČSL. Podle agentury nicméně nelze ze statistického hlediska říci, jestli by skutečně skončila mimo dolní komoru.

Agentura také nově provedla modelování počtu mandátů, které by strany a hnutí získaly, pokud by se volby do Sněmovny konaly v době sběru dat. Autoři vycházeli ze stranických preferencí posledních tří měsíců, a to proto, aby měli dostatečné množství dat za jednotlivé regiony.

Hnutí ANO by svůj zisk překlopilo do 84 mandátů, Piráti by získali 37 a ODS 32. KSČM a STAN by měly po jedenácti křeslech, SPD by měla devět a TOP 09 i ČSSD by dosáhly na osm. "Ze současných parlamentních stran má nejnižší pravděpodobnost vstupu do dolní komory KDU-ČSL, které tak model nepřisoudil žádný mandát. Za současné situace by se podle agentury do Sněmovny pravděpodobně nedostalo ani hnutí Trikolóra," uvedla ČT na webu.

Průzkum provedl Kantar CZ mezi 1200 respondenty v době od 9. do 29. listopadu.