Trump nehovořil o Evropě. To není dobrá zpráva, říká Babiš

Českého premiéra Andreje Babiše zaskočilo, že americký prezident Donald Trump v úterním projevu na úvod všeobecné rozpravy Valného shromáždění OSN vůbec nezmínil Evropu a hovořil jen o Británii. Českým novinářům po Trumpově proslovu Babiš řekl, že Evropská unie se musí více soustředit na to, aby se Spojenými státy dojednala výhodnou obchodní dohodu.

"Co mě překvapilo, ne teda dobře pro nás, že v projevu nepadlo slovo Evropa, že pan prezident Trump mluvil o tom, že chystá velice speciální a dobrou dohodu s (britským) premiérem (Borisem) Johnsonem," řekl Babiš. "Ta Evropa mně tam chyběla. To není dobře a je to pro nás k zamyšlení," dodal.

Babiš zmínil, že se v pondělí neformálně setkal mimo jiné s kolegy z Belgie, Lucemburska, Malty či Irska, se kterými na téma obchodování s USA hovořil.

Trump v minulosti a také v úterý v OSN prohlásil, že USA uzavřou s Británií po jejím vystoupení z EU výjimečnou dohodu. Navíc Trump na okraj Valného shromáždění OSN plánuje jednání s Johnsonem, jehož tématem bude očividně i brexit a budoucí obchodní vztahy mezi Londýnem a Washingtonem.

Trump v projevu rovněž hovořil i tom, že američtí spojenci musí nést rovným dílem náklady na obranu. Americký prezident dlouhodobě trvá na tom, aby členové NATO včetně Česka odváděli na armádu dvě procenta HDP.

"Mluvil o tom, že spojenci mají plnit závazky, to je klasické. Že máme zvyšovat naše závazky z hlediska zbrojení," uvedl Babiš k Trumpovým slovům. Většina aliančních zemí a také Česka dvouprocentní závazek totiž neplní, tohoto výdajového cíle chtějí dosáhnout v roce 2024.