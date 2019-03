Trumpovi vadí přístup EU ke clům, Babiš ho nabádá k trpělivosti

Premiér Andrej Babiš má za sebou setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. S hlavou USA se nejvíce bavil o celní politice s Evropskou unií, na kterou každý z nich nahlíží trochu jinak. Jinak si ale pochvaloval, že se celé setkání neslo ve skvělé atmosféře, a dokonce se i párkrát zasmáli. Setkání předseda vlády zpětně reflektoval v rozhovoru pro Radiožurnál.

Babiš přinesl Prezidentu Trumpovi dárek v podobě pistole CZ 75. Osobně mu však kvůli bezpečnostním důvodům předal jen fotografii zbraně. "Trochu mě ty způsoby protokolů štvou, protože jsem neměl možnost předat to osobně, tak jsem dal panu prezidentovi fotku. Myslím si, že je to skvělý český výrobek, prezentace zlatých českých ručiček, našeho know-how a máme být na co pyšní," řekl Babiš.

Moment, kdy dámy zůstaly chvíli venku opuštěné, což nezůstalo bez povšimnutí veřejnosti, Babiš s prezidentem nikterak nerozebíral. Naopak prý zůstaly s nimi poměrně dlouho v Oválné pracovně, přičemž se všichni bavili o rodině, dětech, ale i Československu.

"Dá se říct, že moje paní s paní Melanií zabraly dost času na rozhovor mezi čtyřma očima," citoval server iROZHLAS Babiše. Dodal však, že mu to nevadilo. "Atmosféra byla skvělá a pan prezident byl uvolněný. Hned řekl, že mám dobré boty, tak jsem pochopil, že tam občas někdo chodí a má blbé boty. Byl pozitivní, neustále byla sranda, dokonce i na oficiálním jednání jsme se zasmáli."

Jedním z nejvážnějších témat byla debata o clech ohledně dovozů automobilů do USA. Podle Babiše je Trump z přístupu Evropské unie zklamán, naléhal však na něj, aby byl trpělivější.

"Říká, že posun je spíš ze strany Číny, ale Evropa se moc nehýbe. Vzhledem k tomu, že jsou za chvíli evropské volby a bude nové vedení EU, tak jsem mu doporučil, aby nedělal nějaké negativní rozhodnutí, protože by to pro Evropu bylo skutečně katastrofické a ať raději počká na novou komisi," uvedl s tím, že zavedení cel by mělo značně negativní dopad na českou ekonomiku.

Trumpa chápe, je to byznysmen

Zároveň ale přístup Trumpa chápe. "Když vyvezeme auto do USA, tak je tam clo 2,5 procenta a Trump platí tady 9,8 procenta. Už na startu jsou jiná čísla. Je potřeba, abychom ta cla odstranili, aby tam byla nějaká rovnováha. Evropa si vyjednala skvělou pozici v minulosti, ale teď přišel prezident, který je byznysmen a má na to nějaký pohled," řekl předseda vlády.

Právě to, že jsou oba muži byznysmeni, bylo podle premiéra v jednáních výhodou. "Řekl jsem, že jsme stejná krevní skupina, ale on nás překvapil. Moje žena byla absolutně nadšená i z prezidenta Trumpa i z jeho manželky. Bylo to strašně příjemné, lidské a neskutečně pozitivní. Měli jsme zkrátka pocit, že jsme tam za suverénní Česko, že nás vnímají, že jsme pro ně důležití, i když jsme malá země," pochvaloval si.