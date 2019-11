Turistickým zahrádkám v centru Prahy hrozí omezení provozu

Má to být další z řady nápadů, jak v centru metropole zatnout tipec "nesnesitelnému" rušení nočního klidu a řádění opilých turistů. Restaurační předzahrádky zavřou už v deset večer. A kdyby to náhodou nočnímu klidu nepřidalo, má radnice Prahy 1 ještě jeden argument. Narovnání podnikatelského prostředí.

"Momentálně jen řešíme současnou situaci vzniklou již v minulosti, kdy některé zahrádky v Praze 1 uvedené v tržním řádu Prahy zavírají po době stanovené záborem - v jedenáct, o půlnoci, ale v některých případech i ve dvě ráno - oproti jiným provozovnám, které v tržním řádu nejsou," uvedla mluvčí MČ Praha 1 Kateřina Písačková. Právě vyjmutí všech provozoven z tržního řádu Prahy podle ní povede k narovnání trhu.

Jen pár slov na vysvětlenou k tržnímu řádu Prahy. Ten vznikl v devadesátých letech minulého století a laicky řečeno povoluje na úrovni magistrátu hlavního města specifické podnikatelské aktivity, většinou podle žádostí jednotlivých městských částí. Typickým příkladem jsou nejrůznější stánky, trhy a také zahrádky s prodlouženou provozní dobou. Důležité je, že to, co je jednou povolené tržním řádem, který schvaluje Rada zastupitelstva hl. m. Prahy, nemůže městská část jen tak ze dne na den zrušit. Vyjmutím zahrádek z tržního řádu tedy kromě "narovnání" podnikatelského prostředí získá městská část i kompletní kontrolu nad samotnou existencí předzahrádky. Buď provozovateli zábor povolí, nebo ne.

"Obáváme se, že Praha 1 si velmi rychle podnikatelské prostředí ´narovná´ podle svého. Současný stav, který je zakotven tržním řádem vznikal historicky na základě provozních zkušeností. Není v něm nic zásadně nespravedlivého, co by bylo z podnikatelského hlediska potřeba narovnávat. Jde čistě o získání vlivu a záhy se objeví seznam míst, kde se provoz do pozdějších hodin zase povolí," říká předseda nově vzniklé asociace zaměstnanců a provozovatelů pohostinství POHO Petr Bauer.

Za pravdu mu ostatně dává i průvodní komentář magistrátního odboru živnostenského a občanskoprávního k připravované novele tržního řádu, který má redakce k dispozici. Z něho vyplývá, že MČ Praha 1 skutečně počítá s novými doporučeními pro zahrádky s provozní dobou po 22. hodině.

Proč? Noční klid

Hlavním argumentem pro "narovnání" podnikatelského prostředí ale stále zůstává ochrana nočního klidu. Když selhaly pokusy omezit noční kluby, aby pokud možno neprovozovaly v noci, našel se další viník rušení nočního klidu.

"Chceme, aby v tom (dodržování nočního klidu) Praha byla na úrovni jiných evropských velkoměst, v tomto stojíme na straně rezidentů," vysvětluje další pokus o regulaci mluvčí Prahy 1 Písačková.

Jenže právě ve srovnání s Evropou naráží vedení Prahy 1 nejen na názor opozice, ale i na své papírové spojence z "velké" radnice - magistrátu.

"V západních metropolích je běžné, že historická náměstí žijí i po desáté hodině večerní. Zákaz zahrádek v centru Prahy po desáté hodině problém neřeší, pouze odkloňuje na okolní městské části, kam se hluční turisté budou přesouvat. Problém s bezpečností a hlukem by se měl prioritně řešit s Městskou policií, nikoliv regulováním legálního podnikání," říká předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil.

A přizvukují mu samozřejmě i samotní provozovatelé zahrádek. Těch se jen během prvního týdně existence jejich nové asociace POHO přihlásilo "do boje" několik desítek s bezmála dvě tisícovkami zaměstnanců a další se hlásí každý den.

"Všichni, kdo se v tom léta pohybujeme víme, že předzahrádky nejsou problém. Turisté jsou zvyklí, že večeře je jejich hlavní jídlo a posezení na zahrádce je vyvrcholením dne. Nikdo se tam neopíjí. Personál zahrádek je naopak ten, který často umravňuje kolemjdoucí, aby hosté měli na zahrádkách klid," vypočítává předseda POHO Petr Bauer. A hned přidává i zamyšlení: "Samozřejmě se stává, že provoz zahrádky může skutečně někoho ze starousedlíků rušit, ale to je řešitelné. U některých provozoven jsme lidem zaplatili silnější výplně oken kvůli lepšímu odhlučnění. Razíme cestu, že dlouholetý podnikatel se stará o své okolí a nechce být na obtíž. Zahrádky přinášejí do rozpočtu města i městské části stovky milionů ročně. Tak je z části investujme do lepšího odhlučnění bytů rezidentů a neomezujme podnikání, ze kterého můžeme mít prospěch všichni."