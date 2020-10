Turističtí průvodci by se do budoucna mohli stát i učiteli středoškoláků

Turističtí průvodci v hlavním městě by mohli vyučovat studenty středních škol historii a jazyky. Výuka by se odehrávala v malých skupinkách v pražských ulicích. Na jednání magistrátního výboru to řekli radní Hana Třeštíková (Praha Sobě) a předseda představenstva Prague City Tourism (PCT) František Cipro. Město tak chce pomoci průvodcům, kteří se potýkají s existenčními problémy způsobenými poklesem turismu kvůli nemoci covid-19. Město dalo na jaře do podpory turismu zhruba 120 milionů korun.

"Jsme připraveni spustit program na podporu zaměstnanosti průvodců, kteří mají či budou mít smlouvu s PCT," řekl Cipro. Rozhodnout o využití průvodců ve školách musí městská rada. Kdy a zda se tak stane, Třeštíková ani Cipro neřekli.

Třeštíková řekla, že by se výuka odehrávala v ulicích Prahy a neznamenalo by to tedy, že by chodili přímo do škol. "Chápeme, v jaké situaci školy jsou a že mají problém, aby tam chodili externisté," řekla. Průvodci by žákům přednášeli v různých jazycích. Žáci by se tak učili nejen historii, ale rovněž si procvičovali cizí jazyky. Za služby by město průvodcům platilo. V Praze je více než tisíc registrovaných turistických průvodců.

Praha se potýká kvůli pandemii koronaviru s poklesem turistického ruchu. Jen samotné město podle předsedy výboru pro kulturu a cestovní ruch Jana Wolfa (KDU-ČSL) přichází na vstupném na věže a z poplatku za ubytování o zhruba půl miliardy korun ročně.

Průvodci v září před magistrátem protestovali za zlepšení podmínek. Většina jich je od března bez příjmu a podpora od státu skončila 8. června.

Město před prázdninami spustilo kampaň V Praze jako doma a na podporu turismu dalo přes 120 milionů. Kampaň podle Cipra přilákala do hlavního města 60 000 turistů. Systém fungoval tak, že turista, který přespal v hotelu, dostal od města dotovanou poukázku na návštěvu kulturních zařízení. Město tak podpoří dvě organizace naráz. Město mělo připraveno k rozdělení asi 300 000 bodů, z nich jich ale lidé 140 000 nevyčerpali.

Loni přijelo do Prahy 8,03 milionu turistů. Strávili zde 18,46 milionu nocí a průměrná délka pobytu je 2,29 noci. Praha generuje 60,3 procenta z celkového HDP České republiky v oblasti turismu.