Turisty tady (ne)chceme!

V Česku se loni ubytovalo rekordních 21,3 milionu návštěvníků, letos jich bude ještě vice. Mnozí starousedlíci proto volají po regulaci turismu. Nutno dodat, že oprávněně. V některých částech Prahy či Českého Krumlova se téměř nedá žít. Nepopřeli bychom však restrikcemi také svobodu cestování vybojovanou v listopadu 1989?

Hello, ciao, tschüss, здравствуй... V jednom činžáku ve čtvrtém pražském obvodu zdraví cizinci obyvatele domu snad všemi světovými jazyky. A starousedlíci z toho moc nadšení nejsou. "Problémy začaly, když sousední byt koupila nějaká Ukrajinka a začala ho pronajímat přes ubytovací platformu Booking.com. Protože jde o garsonku, většinou tam spí mladé páry, které zůstávají jen na noc či dvě," vypráví paní Helena, pražská novinářka. V redakci známe i její příjmení, žena ale zatím nechce se sousedkou válčit prostřednictvím médií. "Snažím se s ní slušně domluvit, zatím marně."

Původně velký měšťanský byt byl rozdělen na dva menší jen tenkými stěnami. "Jak to říci," rozpačitě vypráví Helena. "No, prostě se tam denně souloží. Šestiletou dceru už jsem musela vystěhovat z dětského pokoje, který přiléhá na sousední byt. Pravidelně mě v noci budila, že vedle nějaká paní volá o pomoc." Nejvíce hluku při pohlavním styku prý dělají homosexuální páry. "Místo dětského pokoje jsem si zařídila pracovnu, kolikrát ale nepomohou ani sluchátka, klid na práci tam stejně nemám, a to často ani ve dne." Zážitek z kouzelné Prahy zkrátka návštěvníci touží korunovat sexem v neznámém prostředí, nocleh v cizí posteli asi probouzí erotické fantazie.

Paní Helena přemýšlí, co dál. Vytlačit z bytu se nenechá, žádné zbraně na sousedku však neplatí. Přemítá o právníkovi, jenž by případ řešil jako sousedský spor. Už dostala poučení, že v takovém případě si musí opatřit nahrávky souložících, kteří ruší noční klid. "Raději bych, aby se do problému pustili páni radní a ubytování mimo hotelovou síť v Praze nějak regulovali. Tak jako se o to pokouší třeba Barcelona."

Jenže regulace je běh na dlouho trať, společnosti Booking.com či Airbnb nelze snadno omezit. Deset evropských měst, mezi něž patří třeba Barcelona, Vídeň, Mnichov, Krakov či Paříž, zveřejnilo letos v červenci otevřený dopis, v němž žádají Evropskou unii o pomoc s regulací Airbnb. Prý hrozí, že Soudní dvůr Evropské unie rozhodne, že Airbnb je digitální platforma, a ne poskytovatel ubytování. A města pak ztratí střelivo pro další ofenzivu s turistickým byznysem.

Praha přitom s podobným bojem teprve začíná a magistrát se zatím s americkým portálem Airbnb nedokázal domluvit ani na dobrovolné úhradě ubytovacích poplatků.

Zmatení politici

Hi, tere, cześć, hola... Počet návštěvníků Prahy se dramaticky zvyšuje. Matku českých měst loni spatřilo 7,9 milionu návštěvníků, kteří v ní strávili 18,5 milionu nocí. "Ročně tady turisté stráví stejný počet nocí jako v Barceloně. Praha je oblíbená destinace a to je dobrá zpráva, protože turismus je cennou hodnotou," komentuje statistiku radní Hana Třeštíková (Praha sobě). "Zároveň ale cítíme, že je potřeba turismus kultivovat tak, aby se nerozvíjel na úkor Pražanů."

Ani tak, ani onak. Vlk se nažral, ale koza zůstala celá. Takovému přístupu političky se nelze divit. Dosud byl turismus politickou prioritou, teprve poslední dva tři roky se o něm mluví jako o potenciálním nebezpečí. Pokud by turisté vyhnali z památkových center Prahy, Českého Krumlova, Telče či Lednice i poslední starousedlíky, promění se sídla v potěmkinovské vesnice bez reálného života. V kulisy, z nichž zmizí člověk, jenž psal kroniku těchto měst stovky let.