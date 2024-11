Týden bude chladný, v mlhách a nízké oblačnosti bude nejčastěji do pěti stupňů

Česko čeká chladný týden, v noci bude mrznout a přes den se budou teploty pohybovat nejčastěji do pěti stupňů Celsia. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Srážky meteorologové spíše nečekají, upozorňují na mrholení a časté mlhy, i mrznoucí. Teplotně podprůměrné počasí bude podle dnes zveřejněného měsíčního výhledu pokračovat i v příštím týdnu.

Tento týden bude celkově chladnější než ten minulý. Počasí podle meteorologů sice typicky inverzní nebude, ale nízká oblačnost a mlhy budou i tak velmi časté. "Některé dny zcela jistě lokálně přetrvají a teploty budou dost nízko. Nedostanou se ani při slunečním svitu, kterého bude ale velmi málo, přes deset stupňů Celsia. V mlhách a nízké oblačnosti naměříme většinou do pěti stupňů," uvedl ČHMÚ na svém facebooku.

Celková šance na srážky v nadcházejícím týdnu je podle meteorologů velmi malá. Vyskytovat se může velmi lokální průmyslové sněžení a mrholení, uvedli. "Slabší déšť se může objevit jen v pondělí večer v Plzeňském a Karlovarském kraji," dodali.

Průmyslové sněžení se může vyskytovat v blízkosti průmyslových provozů za podmínek, které v těchto dnech jsou. Tedy hustá nízká oblačnost nebo mlhy a poměrně nízké teploty ve vyšších hladinách atmosféry. "Pak už stačí jen dostatečný zdroj vlhkosti například v podobě komínu a je to," uvedl ČHMÚ. Lidé mohli tento jev sledovat v neděli v Šumperku.

Stejně jako tento týden bude i ten následující chladnější, než je v této části roku obvyklé. K alespoň průměrným hodnotám by se teploty měly vrátit v posledním listopadovém a prvním prosincovém týdnu, uvádějí meteorologové v měsíčním výhledu. Pro nadcházející čtyři týdny podle nich platí, že noční teploty budou nejčastěji klesat k minus dvěma stupňům, přes den vystoupají na plus dva až plus pět stupňů Celsia.

Vydatnější srážky meteorologové pro tento ani příští týden neočekávají. Větší naděje na déšť či sníh bude až koncem listopadu.