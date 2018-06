Tyran štěněte nepůjde do vězení. Dostal jen podmínku

Okresní prachatický soud rozhodl, že muž, který týral své štěně, nepůjde do vězení. Dostal pouze podmínku v délce trvání dvou a půl roku. Zároveň má soudně přikázanou léčbu svého agresivního chování. Štěně Marley se zotavilo a v současné době hledá nového majitele. Informaci uvedl server tn.cz.

Rozhodnutí soudu potvrdila jeho místopředsedkyně Vendulka Pozniaková. "Dotyčnému byl uložen trest odnětí svobody na dvanáct měsíců s odkladem na dva a půl roku," informuje. Soudce Daniel Prouza uznal Jakuba L. vinným. Podle soudu týral zvíře zvlášť drastickým způsobem. Současně vedle podmínky musí podstoupit psychologickou léčku, která ho naučí, jak zvládat svou agresivitu. Měl by se také zdržet požívání alkoholu a návykových látek.

Rozhodnutí soudu není zatím pravomocné, muž má právo podat do osmi dnů od jeho doručení tzv. odpor. K týrání zvířete došlo v březnu letošního roku. Muž na videu svého psa škrtil, zvedal ho na vodítku do vzduchu, kopal do něj, dupal mu na břicho a zadní nohy. Záběry, které natočil kamarád muže, záhy zaplavily sociální sítě. Veřejnost nakonec sepsala petici za co nejvyšší trest pro Jakuba L.. Tu podepsalo více než 150 tisíc lidí.