U jezera Most vrcholí přípravy areálu Olympijského festivalu

Přípravy areálu Olympijského festivalu u jezera Most vrcholí. Ve čtvrtek se uskuteční slavnostní otevření. Do areálu tak již veřejnost vstoupí bránou, kde se budou lidé po celou dobu konání festivalu prokazovat vstupenkami. Pořadatelé očekávají v úvodní den několik tisíc lidí, k vyzkoušení bude přes 50 sportů. Novinářům to dnes řekla mluvčí Českého olympijského výboru Veronika Linková.

Technici dnes usilovně pracovali na výstavbě sportovišť včetně florbalového hřiště či padelového kurtu. Nedaleko vstupu do jezera roste lezecká stěna, připravený je bazén pro vodní sporty. Lidé se mohou řídit podle programu s rozpisem jednotlivých sportů, které si bude možné vyzkoušet. Kromě toho je v areálu například skatepark, workoutové hřiště a dominantou je kopie Eiffelovy věže vzniklé speciálním 3D tiskem. Linková uvedla, že o ni projevilo zájem několik subjektů včetně města. Podle ní je tak možné, že stavba v Mostě zůstane natrvalo.

"Tady budou i ne ty moc obvyklé sporty, jako je šerm, veslování si zde lidé budou moct vyzkoušet, jachting a také šplh na laně," řekla Linková. V areálu je 48 sportovišť. Linková uvedla, že se budou prezentovat i jednotlivé sportovní oddíly z blízkého okolí. "Pořád nám chybí de facto ty dva ročníky covidové, které se nezapojily do toho pravidelného sportování, takže věříme, že tady zase uděláme krok k tomu, aby generace, která odnesla covid nejvíc, aby se k tomu sportu dostala," uvedla Linková.

Nicméně sportovní vyžití bude připravené také pro starší ročníky. Na konci měsíce, 30. července, se uskuteční Den pro seniory. Mezi sporty pro důchodce bude například chodící fotbal, chůze na holích a další sporty, uvedla manažerka sportovního programu Tereza Doušová. V programu jsou také aktivity s olympijskými sportovci, například oštěpařkou Barborou Špotákovou, která si chce sama některé sporty v nabídce vyzkoušet. "Lákají mě ty vodní sporty," uvedla.

O bezpečí se budou starat záchranné složky. K dispozici bude několik stánků s převážně zdravým občerstvením. Mluvčí města Most Klára Vydrová upozornila na to, že parkoviště u jezera mají omezenou kapacitu. Doporučila proto lidem, aby využívali alternativní způsoby dopravy, vlaky a autobusy. Do festivalového areálu nesmí psi. K vodě se dostanou jak návštěvníci festivalu, tak ostatní výletníci, ti však musí počítat se záborem části hlavní pláže. Pro ty, kteří se chtějí ubytovat, je připravený olympijský kemp. Pro fanoušky olympijských sportovců budou v areálu dvě velkoplošné obrazovky, kde mohou soutěže na olympiádě sledovat, dodala Linková.