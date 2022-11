U přechodů v Praze by mohly být tři stovky bezdotykových tlačítek pro chodce

U přechodů pro chodce v Praze by mohly být nainstalovány až tři stovky bezdotykových tlačítek pro chodce, která by nahradila ta současná, která musejí lidé stisknout. Zařízení by byla osazena na padesátce pražských křižovatek. Technická správa komunikací (TSK) nyní hledá dodavatele.

Vyplývá to z dokumentu zveřejněného na serveru tenderarena.cz. Kdy se tlačítka u přechodů objeví, není z dokumentu jasné. První bezdotykové tlačítko nechalo město a TSK zkušebně nainstalovat v lednu 2021 na Dvořákově nábřeží u Klášterské ulice.

Kolik se na té které křižovatce objeví nových tlačítek, bude záležet na její velikosti a počtu přechodů se semafory. Kupříkladu na křižovatce ulic Děkanská vinice a Na Pankráci to budou hned dvě desítky zařízení. Více než desítka jich pak má být na dalších sedmi křižovatkách, mimo jiné ulic Olbrachtova a Na Strži, Novodvorská a Zálesí nebo Budějovické s ulicí Za Zelenou liškou.

Vybraná firma bezdotyková tlačítka TSK dodá a také je na křižovatkách nainstaluje a odzkouší. Jednou z podmínek pak je, že nebude nutné na stávajících stožárech semaforů provádět jakékoliv úpravy. Firma bude mít zároveň za úkol nechat stará odmontovaná zařízení ekologicky zlikvidovat.

Prototyp bezkontaktního tlačítka pro chodce nechalo vedení města nainstalovat na Dvořákově nábřeží kvůli pandemii covidu-19, aby lidé nemuseli mačkat to klasické, a snížila se tak pravděpodobnost případného přenosu nemoci covid-19. TSK tehdy nechalo z boku toho současného namontovat mikrovlnný senzor fungující na bázi infračerveného čidla. Vzdálenost, na kterou funguje po přiblížení dlaně, bylo nastaveno na pět až 20 centimetrů.