U trati se našlo tělo, vlaky mohou nabírat zpoždění

U trati na hlavním železničním koridoru z Prahy na severní Moravu a Slovensko nedaleko Štěpánova na Olomoucku byl odpoledne nalezen mrtvý muž. Těla si všiml strojvedoucí projíždějícího vlaku, který nález nahlásil, řekl mluvčí Drážní inspekce Martin Drápal. Provoz je podle Českých drah omezen. Dálková doprava podle aktuálních informací nabírá zpoždění deset až 20 minut, regionální vlaky mohou mít zpoždění 20 až 40 minut.

Omezení by mělo trvat podle drah do 18.20. "V 15.21 byla nalezena usmrcená osobu v úseku mezi Olomoucí a Štěpánovem. Strojvedoucí vlaku Leo Express uviděl osobu a nahlásil to. V tuto chvíli se bude zjišťovat, kterým vlakem došlo ke kontaktu, pokud tam k nějakému kontaktu došlo. Provoz tam bude určitě omezen," uvedl mluvčí inspekce.

Podle krajské policejní mluvčí Terezy Neubauerové šlo o muže, jeho totožnost policie zjišťuje. "Oznámil to strojvedoucí, který je ve vlaku po jiné koleji a uviděl tam ležet tělo. Kolegové na místě zjišťují, co se stalo. Kvůli vyšetřování byl po nějakou dobu přerušen provoz v obou směrech," řekla policejní mluvčí.

Podle Českých drah je provoz na hlavním železničním koridoru u Štěpánova veden pouze po jedné ze dvou traťových kolejí sníženou rychlostí.