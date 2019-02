Mezi železničními stanicemi Zlín střed a Lípa nad Dřevnicí srazil ráno vlak člověka. Provoz na trati z Otrokovic do Vizovic je přerušen. Na webu o tom informovaly České dráhy (ČD). Omezení by podle předběžných odhadů mělo trvat zhruba do 09.00.

Nehoda se stala kolem 05.45. Odřeknuty byly zatím čtyři osobní vlaky. Mezi stanicemi Zlín střed a Vizovice je zavedena náhradní autobusová doprava.