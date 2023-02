Ubytovací zařízení byla o víkendu před prázdninami obsazená ze 42 procent

Ubytovací zařízení v ČR byla o uplynulém víkendu před jarními prázdninami obsazená ze 42 procent, meziročně to bylo zhruba o dvě procenta méně. Nejvíce lidí navštívilo Liberecký kraj, následoval kraj Královéhradecký a Plzeňský. Průměrná cena za dvoulůžkový pokoj se během letošního školního volna pohybovala kolem 2359 korun. Vyplývá to z průzkumu agentury CzechTourism.

Ubytovací zařízení v Libereckém kraji byla o minulém víkendu plná ze 71 procent. Královéhradecký kraj hlásil obsazenost 62 procent a Plzeňský 43 procent, stojí v průzkumu. "Fakt, že se jarní prázdniny konají postupně od 6. února do 19. března, umožňuje rovnoměrné rozdělení poptávky po dovolené. Vede to k udržitelnému cestovnímu ruchu v horských destinacích a zároveň to přispívá k nastavení rozumné cenové hladiny ubytování, řekl ředitel Czechtourism Jan Herget. Na české hory o školním volnu nejčastěji jezdí obyvatelé velkých měst, jako jsou Praha, Brno, Ostrava a Plzeň, dodal.

Nejvíce podle něj Češi za dvoulůžkový pokoj zaplatí v týdnu od 27. února, a to přibližně 2387 korun. Ke konci jarních prázdninách ceny i obsazenost ubytovacích zařízení zpravidla klesají, dodal Herget.

Na českých horách v současné době panují ideální sněhové podmínky, uvedla Asociace horských středisek ČR. Otevřena by podle ní měla být většina skiareálů. Sněhu je na horách 40 až 80 centimetrů, v posledních dnech napadly další desítky. Lyžaři mají k dispozici přes 415 lanovek a vleků, tratí je v provozu asi 375 kilometrů, sdělila asociace. Teploty podle ní dosahují minus pěti stupňů Celsia a je slunečno.