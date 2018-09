Ubývá mladých se sirotčími důchody. Proč? To se neví

V Česku každoročně ubývá dětí a mladých lidí, kteří dostávají sirotčí důchod. Zatímco před patnácti lety tuto penzi pobíralo 55 200 příjemců, jimž zemřel jeden z rodičů či oba, loni jich bylo kolem 38 500. Méně je také žádostí. Vyplývá to z důchodových statistických ročenek, které zveřejňuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Proč se počty snižují, sociální správa nesleduje. Podle své mluvčí Jany Buraňové úřad penze vyplácí a k dispozici má statistiky, analýzy ale neprovádí. Za klesajícím množstvím dětí, které mají po zemřelém rodiči penzi, může být mimo jiné nastavení podmínek pro přidělení.

Sirotčí důchod mohou pobírat děti a studenti do 26 let, kteří ztratili jednoho či oba rodiče. Zemřelý musel ale aspoň po stanovenou dobu platit sociální pojištění, nebo pobírat starobní či invalidní důchod, nebo zemřít po pracovním úrazu.

Na konci loňska sirotčí důchod mělo 38 522 dětí a mladých, kteří přišli o jednoho či oba rodiče. Příjemcům bylo v průměru 16 let a průměrně pobírali 6 087 korun. Celkem se loni vydalo 3,15 miliardy korun. ČSSZ obdržela minulý rok 3 151 žádostí o sirotčí penzi. Nově ji přiznala 4 131 dětem a mladým.

Sirotčí důchod se stejně jako starobní penze skládá z pevné výměry a z procentního dílu, stejně se také valorizuje. Pevná část je stejná pro všechny starobní, invalidní i pozůstalostní důchody. Nyní činí 2 700 korun. Procentní část se u sirotků stanoví tak, aby odpovídala dvěma pětinám procentní výměry důchodu, na který by měl nárok rodič. Po matce tak děti často dostávají nižší částku než po otci. Muži totiž v Česku vydělávají víc než ženy, mívají pak také vyšší důchody.

Předloni úřad vyplácel sirotčí důchod bezmála 40 tisícům příjemců. Celkem vydal 3,18 miliardy. Průměrná sirotčí penze činila 5 874 korun. Žádostí bylo 3 255, nově přiznaných penzí pak 4 391.

Na konci roku 2008 správa posílala důchod 47.754 sirotkům. Celkem si to vyžádalo 3,07 miliardy. Průměrná částka dosahovala 4 989 korun. Průměrnému příjemci bylo 17 let. Žádostí dorazilo před deseti lety přes 4 260. V roce 2003 průměrný sirotčí důchod činil 3 440 korun. Chlapcům bylo v průměru patnáct let, dívkám šestnáct. Celkem sirotčí penzi dostávalo 55 202 dětí a mladých.

Přidělování sirotčích penzí v minulosti kritizovala ombudsmanka i její předchůdci. Poukazovali na to, že pokud zemřelí dost dlouho neposílali odvody, nemá jejich potomek nárok na žádné zajištění. Kancelář veřejného ochránce práv několikrát doporučila novelu důchodového zákona, která by zaručila minimální sirotčí důchod i v případech nedostatečné doby pojištění.

Pravidla se zmírnila letos od února, kdy se povinná doba placení odvodů zkrátila na polovinu. Podle Buraňové si tak děti a mladí, kteří nesplňovali dřívější podmínky, mohou o sirotčí penzi znovu požádat. "Osiřelé nezaopatřené dítě bude mít nárok na sirotčí důchod i v případě, že zemřelá osoba starší 28 let v období deseti let před úmrtím odpracovala aspoň jeden rok nebo zemřelá osoba starší 38 let v období dvaceti let před úmrtím odpracovala aspoň dva roky," uvedla ČSSZ.

Tématu sirotčích důchodů se v minulém volebním období věnovala i tehdejší odborná důchodová komise. Sestavila soubor okruhů penzí a otázek, na které by politici měli dát odpověď. Jedním z dotazů bylo to, zda by se sirotčí důchody neměly vyčlenit z důchodového systému a převést mezi sociální dávky, u nichž není nutné odvádět pojištění. Komise se politiků ptala v roce 2015, zda jsou systém sirotčích penzí ochotni reformovat. Odpověď zatím nepadla.

Počet dětí a mladých se sirotčím důchodem a počet žádostí o sirotčí penzi v jednotlivých letech

Rok Sirotčí důchody Žádosti 2003 55.202 - 2008 47.754 4262 2013 45.258 3922 2014 43.563 3728 2015 41.870 3632 2016 39.995 3255 2017 38.522 3151

Zdroj: Důchodové ročenky z jednotlivých let, ČSSZ