Účast ve volbách do Europarlamentu na mnoha místech České republiky přesáhla 30 procent

Účast ve volbách do Evropského parlamentu na mnoha místech České republiky přesáhla 30 procent, v Praze se dostala i přes 40 procent. Je tak vyšší než před pěti lety. Volební komise ani policejní prezidium neevidují žádné větší problémy nebo incidenty. V obci Břevnice na Havlíčkobrodsku ale někdo ukradl vlajku Evropské unie. Vyplývá to z informací ČTK od volebních komisí a samospráv. Volební místnosti se uzavřely ve 14:00, výsledek voleb bude zveřejněn v neděli pozdě večer.

V roce 2019 přišlo přišlo v Česku za oba dny voleb k urnám celkem zhruba 29 procent voličů. Byla to tehdy dosud nejvyšší účast v zemi při evropských volbách. Přesto šlo o třetí nejnižší účast ze všech zemí Evropské unie.

V Praze se dnes účast hodinu až dvě před uzavřením volebních místností pohybovala kolem 40 procent. Například v Praze 6 byla ještě vyšší a ve 12:00 dosáhla hodnoty 44 procent, v Praze 5 to bylo 38,4 procenta. Necelých 40 procent lidí přišlo volit ke 13:00 v Praze 1 a Praha 4 hlásila ke 13:30 účast zhruba 45 procent. Čtyřicetiprocentní hranici přesáhla i Praha 12, kde k 13:30 odvolilo zhruba 43 procent lidí, v Praze 14 přišlo k urnám asi 35,3 procenta oprávněných voličů.

Přibližná volební účast hodinu v Brně před zavřením volebních místností překonala rok 2019. Do 13:00 přišlo volit 39,1 procenta oprávněných voličů, ve zbytku Jihomoravského kraje to bylo 33,7 procenta. Informovala o tom mluvčí krajského úřadu Helena Ondřejová.

V šestém volebním okrsku v Českém Krumlově byla volební účast před koncem hlasování 34,5 procenta. Do českobudějovické základní školy v Kubatově ulici přišlo tou dobou okolo 40 procent voličů.

V Libereckém kraji se dvě hodiny před uzavřením volebních místností účast pohybovala kolem 30 až 35 procent, zjistila ČTK. Na jednom ze tří okrsků na Základní škole Pasířská k urnám přišlo přes 39 procent zapsaných voličů, tamní zapisovatelka Pavla Paduchová odhaduje, že by mohli v účasti překonat tu před pěti lety, která činila 41,9 procenta. Po poledni přicházejících lidí výrazně ubylo.

Ve volebním okrsku číslo 61 v Olomouci přišlo do 13:15 odevzdat svůj hlas necelých 38 procent voličů. Volební okrsek číslo 88 v Olomouci-Týnečku krátce před 13:30 hlásil volební účast bezmála 39 procent. V největším volebním okrsku ve Vsetíně-Rokytnici činila v 13:30 volební účast 30 procent a v nejmenším okrsku Semetín 40,3 procenta.

Ve Zlíně byla k 13:00 volebních účast 37,9 procenta. V Rožnově pod Radhoštěm ve 12:00 činila 32,58 procenta. Nejvyšší účast byla v okrsku číslo osm, kde činila 40,27 procenta. Naopak nejméně voličů (26,4 procenta) přišlo volit v okrsku číslo jedna v ZŠ Videčská. "Před pěti lety byla volební účast v tuto dobu za Rožnov pod Radhoštěm 26,01 procenta," sdělila ČTK mluvčí radnice Petra Graclíková. V Uherském Hradišti byla ve 13:30 volební účast 35,9 procenta. "V pěti z celkem 25 volebních okrsků přesáhla volební účast 40 procent," řekla dnes ČTK Dagmar Vacková z uherskohradišťské radnice

V největším středočeském městě Kladně dosáhla k 13:30 účast 29,2 procenta, řekla ČTK Miroslava Braunová z kladenského úřadu. V řadě dalších středočeských okresních měst účast překročila 30 procent překročila. Například v Benešově dorazilo k urnám 36,4 procenta voličů, v Kolíně 36 procent voličů. V Mladé Boleslavi se do 13:00 vypravilo k urnám 33,46 procenta voličů. Podobný zájem o volby mají v Berouně, kde účast k 13:30 dosáhla 33 procent, v Nymburce to bylo 34,5 procenta.

Na Vysočině se volební účast pohybovala nejčastěji okolo 30 procent. Téměř 40 procent voličů přišlo před 14:00 hlasovat do volební místnosti v třebíčské Zahradníčkově ulici. V místnosti havlíčkobrodského hotelu Brixen hlasovalo 30 procent voličů. V souvislosti s volbami zaznamenala policie zatím jedinou událost. "V obci Břevnice na Havlíčkobrodsku někdo zřejmě do rána odcizil z budovy obecního úřadu vlajku Evropské unie, způsobil škodu 1700 korun," řekla ČTK mluvčí policie Dana Čírtková.

V plzeňském volebním okrsku ve velké čtvrti Bory přišlo do 13:30 odvolit téměř 47 procent z 326 voličů. Ve třetím plzeňském obvodu, kde je 63 okrsků, je to nejvyšší účast. V Čilé na Rokycansku, v nejmenší obci Plzeňského kraje, kde je na každých volbách téměř stoprocentní účast, přišlo do 13:30 odvolit 17 místních občanů z 18 voličů a dalších sedm lidí na voličský průkaz. "Místní občané sem rádi chodí, přijdou si popovídat. Poslední volička nepřijde, ta je v zahraničí. Takže letos nebudeme mít stoprocentní účast," řekla Ivana Hájková z komise.

"Odhadujeme, že se volební účast v Moravskoslezském kraji bude pohybovat kolem 33 procent. Jde ale o hrubé odhady," řekla ČTK Miroslava Chlebounová z tiskového oddělení hejtmanství. V roce 2019 byla účast o deset procent nižší. Rekordní byl letos zájem například v Karviné, kde by mohla být podle odhadů účast až 25 procent.

Průměrná volební účast v Ústeckém kraji do dnešních 13:00 dosáhla 27,5 procenta. ČTK o tom informovala krajská mluvčí Magdalena Fraňková. Například v ústeckých vyloučených lokalitách byla ale účast hluboko pod průměrem. V předlickém okrsku číslo 1016 byla odvolit necelá čtyři procenta oprávněných voličů, oproti tomu v ústecké části Hostovice, kde jsou rodinné domy, zapisovatelka odhadla účast na 35 procent.

V Karlovarském kraji se před uzavřením volebních místností účast pohybovala mezi 20 až 30 procenty. Na některých místech, jako třeba v lázeňské zóně v Karlových Varech, účast výrazně zvedli voliči s volebními průkazy. Naopak v menších městech byla volební účast nižší, v Sokolově okolo 20 procent, na obcích obvykle ještě méně.

Lidé v Česku mohli v evropských volbách letos hlasovat popáté. Z kandidátů tří desítek politických stran, hnutí nebo jejich koalic vybírali 21 europoslanců. Výsledky Český statistický úřad (ČSÚ) zveřejní v neděli pozdě večer, protože se čeká na uzavření volebních místností v Itálii.