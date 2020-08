Účet dlouhodobých investic má být alternativou spoření na stáří.

Účet dlouhodobých investic by měl být novým produktem na finančním trhu, který bude alternativou ke státem daňově podporovaným finančním produktům spoření na stáří, jimiž jsou penzijní fondy a životní pojištění. Obdobně jako tyto produkty má sloužit k vytváření úspor na stáří. Vznik účtu vychází z návrhu zákona, kterým ministerstvo financí mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového trhu. V pondělí jej bude projednávat vláda.

"Jedním z podnětů pro zavedení účtu dlouhodobých investic byla zpráva Světové banky o kapitálovém trhu v ČR, podle které by klíčovým krokem k podněcování zájmu investorů o kapitálový trh bylo zavedení některé z forem 'osobního spořicího účtu'. Takovýto účet se široce využívá v rozvinutých trzích a pomáhá vytvářet větší zájem u investora o správu úspor na stáří," napsalo ministerstvo financí.

Novela rovněž počítá se zavedením nového typu účastnického fondu (tzv. alternativní účastnický fond), který má být alternativou k existujícím dynamickým fondům. U tohoto typu fondu ale má být poplatková politika nastavena tak volně, aby penzijním společnostem umožnila investovat například i do aktiv typu private equity fondů (fondů soukromého kapitálu), a potažmo nabídnout účastníkům v delší perspektivě možné vyšší zhodnocení, byť za cenu vyšší rizikovosti takové investice.

Návrh individuálního řešení na stáří, účet dlouhodobých investic, přináší novou možnost pro všechny domácnosti, které hledají způsob individuálního zajištění na stáří, řekla výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh Jana Brodani. Ať už podle ní jde o velmi konzervativní spořitele, kteří preferují spoření prostřednictvím bankovních účtů, až po investory, kteří se chtějí samostatně rozhodovat o svých investicích do akcií, dluhopisů a dalších aktiv.

Do praxe až v roce 2022

Z rostoucího počtu drobných klientů, kteří využívají programy pravidelných investic do investičních fondů, je podle předsedy asociace Martina Řezáče zřejmé, že je poptávka také po dalších širších možnostech zajištění na stáří. Účet dlouhodobých investic jí vychází vstříc a díky podpoře státu formou daňového zvýhodnění může individuální zabezpečení na stáří v české populaci ještě výrazně podpořit, a tím zvýšit životní úroveň budoucích penzistů, dodal.

"Obě novinky považuji za krok správným směrem, je pouze škoda, že přicházejí až nyní a dostanou se do praxe zřejmě až v roce 2022," uvedl šéf investiční platformy Portu Radim Krejčí. Zavedením účtu se podle něj odstraní znevýhodnění moderních nebo alternativních investičních produktů. Ty by mohly být pro účely investování na důchod už nyní výhodnější než penzijní fondy. Pokud bude celý systém nastaven správně, mohli by lidé investovat na stáří nejen přes penzijní fondy, ale přímo do akcií, dluhopisů, prostřednictvím on-line asset managementu nebo do mixu těchto nástrojů, podotkl.

Analytik portálu Capitalinked.com Radim Dohnal též míní, že v zásadě jde o dobrý počin. Nicméně pro lepší posouzení je podle něj třeba vidět detaily fungování, jako danění těchto investic, daňové úlevy a jejich vracení, přestupy mezi provozovateli, regulace nákladů či možnost investovat také do zahraničí. Na pražské burze je čím dál méně příležitostí, takže existuje značné riziko, že nakonec rozhodující část peněz půjde do českých státních dluhopisů, poznamenal.