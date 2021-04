Uchazeči kvůli pandemii místo obvyklých dvou trval řidičský kurz šest měsíců

Za normálního stavu by měl Matěj Vrba z Turnova už několik měsíců řidičské oprávnění, v důsledku protikoronavirových opatření se ale k závěrečné zkoušce dostal až nyní. Šest měsíců od zahájení kurzu. Podle majitele železnobrodské autoškoly Jiřího Novotného, u něhož kurz absolvoval, to obvykle trvá dva měsíce.

Osmnáctiletý Vrba řidičský kurz na skupinu B začal v polovině října, ale od 22. října byl provoz autoškol na více než měsíc a půl zakázaný. Letos sice i přes přísná opatření mohly autoškoly fungovat, ale od 2. března vláda zastavila zkoušky žadatelů o řidičské oprávnění a znovu se k nim mohli začít přihlašovat až od tohoto pondělí. "Nechal jsem si jednu jízdu před zkouškou," uvedl Vrba. Závěrečnou zkoušku zvládl bez problémů. "Nebylo při ní nic záludného, komisař chtěl základy. Křižovatky, přednost zprava, rychlost v obci," řekl Vrba. Řidičský průkaz si dělal hlavně kvůli práci.

Při závěrečných zkouškách musejí mít všichni účastníci povinně nasazený respirátor. Podle Novotného se domluvili se zkušebním komisařem, že všichni žáci před zkouškou absolvují i antigenní test. Na závěrečné zkoušky jen v Novotného autoškole, který působí v Turnově a Železném Brodě, čeká dalších 60 až 70 lidí. Ročně jeho autoškolou projde zhruba 350 lidí. Řada žáků si tak před zkouškou musí nyní přikupovat jízdy navíc, obvykle dvě až čtyři. "Jedna žadatelka jich má už více než deset hodin. Aby z toho nevypadla, tak si každý týden jízdu dokupovala," uvedl Novotný. U žáků, kde to bylo možné, podle něj úmyslně nechávali dvě až čtyři jízdy na dobu, kdy budou závěrečné zkoušky možné. Novotný míní, že na všechny jeho žáky, kteří čekají na zkoušky, by se mohlo dostat do 14 dnů. Pomáhá tomu, že zkoušky jsou nyní častěji. "Jsou čtyřikrát týdně, před tím dvakrát," uvedl.

Koronavirová opatření zasáhla autoškoly poprvé loni na jaře a poté znovu na podzim. Autoškoly už kvůli první vlně koronaviru čelí dlouhodobě velkému nátlaku uchazečů, opatření je postihla také finančně. Kompenzace od státu jejich náklady za dobu omezení nepokryjí. "To ani zdaleka, to je jen příspěvek," uvedl Novotný. V jeho případě to bylo jen zhruba z 15 až 20 procent.