Učiliště Domažlice má novou počítačovou učebnu a moderní truhlárnu

Střední odborné učiliště Domažlice (SOU), jedna z největších učňovských škol v Plzeňském kraji, má novou počítačovou učebnu včetně výukového CNC obráběcího stroje. Také zprovoznilo moderní technologie v truhlárně, kde se učí od letoška poprvé po 50 letech první tři dívky, v první ročníku je celkem 17 učňů. Škola, která spolupracuje se 30 podniky z Domažlicka a Plzeňska, slaví 30 let v prostorách na okraji města a příští rok 150 let od vzniku odborného vzdělávání v okrese. Na dnu otevřených dveří se představilo 17 velkých a středních firem z regionu, které lákaly žáky na praxe, zjistila ČTK.

"Počítačovou učebnu jsme zrekonstruovali za šest milionů korun. Téměř polovinu stálo nové CNC (číslicově řízený obráběcí stroj), které umožňuje díky digitálnímu dvojčeti programovat mimo stroj. Žáci si vytvoří program a pokud tam mají chybu, tak si ji sami odladí, aniž by nabourali nástroj nebo poškodily stroj," uvedla Zdeňka Buršíková, ředitelka SOU. Škola má 600 žáků, počet se už několik let příliš nemění.

Dále škola výrazně zlepšila prostředí truhlárny. "Pořídili jsme tam filtrační jednotku s rekuperací, kdy vzduch se vrací zpátky čistý a teplý. Piliny zpracováváme v novém briketovacím lisu, takže učíme žáky pracovat i s odpadním materiálem jako surovinou," uvedla ředitelka. Brikety žáci prodávají, stejně jako zakázkové výrobky truhlářské dílny.

"Žáci jedou s mistrem k zákazníkovi, vyměří, vyrobí kus na míru a pak ho přijedou nainstalovat. Zakázky podle Buršíkové motivují žáky i učitele k tomu, aby byl jejich výkon a výsledek co nejlepší. Učí se také komunikovat se zákazníkem, hledají s ním optimální řešení a cenu. "Do zakázek pro veřejnost se zapojují ve třetím ročníku a výrobky prodáváme. Teď s nimi dělám schodiště a dvoukřídlovou vjezdovou bránu do statku, stylově provedenou," řekl vedoucí učitel odborného výcviku Václav Duda. Podle něj jsou tři první učnice-truhlářky velmi šikovné. "Jedna je absolventka střední zdravotnické školy, která chce dělat řemeslo. Druhá je velký talent, třetí se hodně snaží a předčí i některé kluky," řekl.

SOU má podle zastupitele Domažlic i kraje Rudolfa Špotáka (Piráti) vysokou prestiž. "Obrovskou výhodou je blízkost německých firem a výměnné programy s nimi. Pro studenty jsou tyto zkušenosti k nezaplacení," uvedl.

Učiliště má už 15 let výukové středisko ve firmě Gerresheimer v nedalekém Horšovském Týně, která vyrábí metodou vstřikování plastů různé druhy inhalátorů pro astmatiky a alergiky, inzulinová pera, drogové testy a lahvičky pro farmaceutické firmy. Žáci SOU tam docházejí na praxi od prvního ročníku, odkdy pobírají stipendium. "Prošlo jich tam už 75 a teď jich tam máme 28 ve všech ročnících dvou tříletých a jednom maturitním oboru - strojní mechanik a mechanik-seřizovač," uvedl vedoucí střediska Aleš Svoboda.