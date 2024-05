Učitelka nebude potrestaná za výroky o Ukrajině, soud potvrdil osvobození

Pražská učitelka Martina Bednářová, která čelila obžalobě z popírání ruských válečných zločinů na Ukrajině, potrestána nebude. Odvolací soud dnes pravomocně potvrdil její osvobození. Zamítl odvolání státního zastupitelství, které pro bývalou češtinářku původně žádalo osmiměsíční podmíněný trest a také pětiletý zákaz pedagogické, výchovné či jiné práce s dětmi. Češtinářka, která se tématu ruské invaze věnovala s žáky osmé třídy v hodině slohu, na svých výrocích trvá.

"Na obžalovanou nelze pohlížet jako na Mistra Jana Husa, který byl nakonec pro své názory upálen. Ale co se týče trestněprávní roviny, máme za to, že její jednání nedosáhlo takové úrovně, aby ho šlo potrestat prostředky trestního práva," uvedla předsedkyně odvolacího senátu pražského městského soudu Hana Chaloupková. Doplnila, že v rovině etické a v rovině pedagogické lze obžalované vytýkat "spoustu věcí". Po provedeném dokazování ale nelze učinit závěr v tom smyslu, že by učitelka popírala nějaké konkrétní válečné zločiny či zločiny proti míru. Nenaplnila tak skutkovou podstatu daného trestného činu, vysvětlila soudkyně.

Senát Chaloupkové už o věci rozhodoval loni na podzim, kdy osvobození Bednářové zrušil a případ vrátil Obvodnímu soudu pro Prahu 6 k doplnění dokazování. Ten poté letos v lednu ženu zprostil obžaloby i napodruhé. Státní zastupitelství dnes po zamítnutí odvolání avizovalo, že zváží podání dovolání k Nejvyššímu soudu.

Bednářová otevřela téma Ukrajiny při výuce na Základní škole Na Dlouhém lánu počátkem dubna 2022, tedy několik týdnů po začátku ruské invaze. Podle obžaloby se ve třídě snažila ospravedlnit válečné zločiny proti míru tak, že ze strany Rusů jde o omluvitelný způsob řešení situace. Žákům tvrdila, že v Kyjevě se nic neděje. Když namítali, že ve zprávách České televize viděli hořící město, řekla jim, že veřejnoprávní televize je zaujatá. Uváděla také, že ukrajinské nacistické skupiny na Donbase od roku 2014 systematicky likvidovaly Rusy včetně dětí například tím, že je upalovaly a stahovaly zaživa z kůže. Někteří žáci učitelce oponovali a její výklad si nahráli. Právě z této nahrávky soudy vycházely.

Bednářová si za svými výroky stojí, novináři podle ní o situaci na Ukrajině lhali. Svůj proces označila za politický. "Skutečně tento stát stíhá vlastní občany, aby se zavděčil Ukrajincům?" ptala se v soudní síni. Prohlásila, že na obranu svých tvrzení shromáždila nezpochybnitelné a nevyvratitelné důkazy. Argumenty obžaloby podle ní byly jen ideologickými rusofobními výkřiky. "Nikdo nám neřekne, že jaderná velmoc je neporazitelná!", uvedla dnes mimo jiné na adresu Ukrajiny. "Myslím, že budou všichni překvapeni výsledky vyšetřování masakru v Buči," dodala a zkritizovala českou vládu za to, že měla "okamžitě jasno" v případu úmrtí ruského opozičního politika Alexeje Navalného.

Učitelka s třicetiletou praxí po incidentu dostala výpověď, kvůli které se poté se školou soudila. Pracovněprávní spor prohrála, podle soudů totiž svým výkladem porušila školský zákon, interní předpisy školy i zákoník práce.

Ženu dnes k soudu přišli podpořit její příznivci, kteří jí za její projevy na chodbě tleskali. Podporovatelé jí už dříve poslali ve veřejné sbírce několik set tisíc korun. Část dárců připojila povzbudivé vzkazy, v nichž učitelku chválili za odvahu a označovali ji za oběť totalitní zvůle.

Státní zástupce Ondřej Šťastný dnes odmítl zlehčování učitelčina počínání. "Dezinformování a lhaní žákům v tak existenciálních věcech, jako je válečný konflikt, podrývá celý vzdělávací systém a může vést k erozi demokratických hodnot. Demokratický právní stát se musí tomuto bránit, a to i prostředky trestního práva," míní. Bednářová podle něj dětem lživě sdělila, že ruský prezident Vladimir Putin musel na Ukrajinu vstoupit, aby ochránil tamní ruskou menšinu."Jde o obdobnou logiku jako tvrdit, že hitlerovské Německo muselo zlikvidovat náš stát, aby ochránilo německé obyvatelstvo žijící v Sudetech," poznamenal.