Učitelky z Klášterce před soudem odmítly, že by dětem jakkoliv ubližovaly

Okresní soud v Chomutově v pondělí zahájil hlavní líčení se třemi učitelkami z mateřské školy v Klášterci nad Ohří. Ženy jsou obžalované z nepřiměřeně hrubého chování vůči dětem. Žalobkyně je viní z přečinu ohrožování výchovy dítěte. Podle obžaloby učitelky na děti neúměrně, až hystericky křičely a hrubě se k nim chovaly. Prostřednictvím svých obhájců v pondělí ženy vinu odmítly. Zmocněnkyně poškozených Lucie Hrdá navrhla překvalifikovat případ na zločin týrání svěřené osoby. Soudkyně Iva Dvořáková hlavní líčení odročila na 9. února, kdy budou vyslechnuti svědci.

Ženy se podle obžaloby svého jednání dopouštěly zejména na dětech s různým postižením a úmyslně ohrozily jejich rozumový a citový vývoj. Jedna z nich například zadávala dětem úkoly, které nemohly splnit, a když je nesplnily, nechávala je nehnutě sedět, aby si nemohly hrát, stojí v obžalobě. Učitelka údajně dětem v koupelně mateřské školy namáčela hlavu do studené vody, další podle obžaloby nutila děti k jídlu, a když nechtěly jíst, donutila je sníst například slupky od jablka. Případ se dostal na veřejnost před více než třemi lety, následně se jím na popud rodičů jednoho z dětí začala zabývat policie.

Státní zástupkyně Iveta Přecechtělová navrhla v obžalobě všem třem podmíněné tresty a trest zákazu činnosti. "Jedná se o netrestané obžalované," uvedla. Přecechtělová se vyjádřila také ke znaleckým posudkům, které tvrdí, že ženy mohly chováním, které je jim kladeno za vinu, způsobit dětem následky. "Znalci říkají, že takovéto následky mohou být i u zdravých dětí, natož u dětí, které nemluví," upozornila.

Pouze jedna z obžalovaných v pondělí chtěla komentovat obžalobu. Řekla, že má za sebou 39 let praxe a s takovým obviněním se nesetkala a žádné problémy nepostřehla. "Myslím si, že pokud by se toto dělo, dítě by do školky chodit nechtělo," uvedla obžalovaná, která dál vypovídat nechtěla. Výpověď odmítly i zbylé dvě obžalované.

Devět poškozených si nárokuje nemajetkovou škodu, v součtu jde téměř o čtyři miliony korun. Zmocněnkyně Lucie Hrdá navrhla překvalifikovat případ na zločin týrání svěřené osoby. "Domnívám se, že následky na životech poškozených jsou zásadní, a toto se nedá odbýt jen přečinem ohrožování výchovy," řekla Hrdá. Podle ní je rozhodnutí na předsedkyni soudu.

Zmocněnkyně dále řekla, že u dětí s psychosociálním handicapem je těžší posoudit následky způsobené chováním učitelek uvedeným v obžalobě, rodiče je ale rozeznat dokážou. Dodnes tak děti trpí strachem ze tmy, autorit, některé mají problémy s fyzickým kontaktem, panikaří, vyjmenovala některé následky Hrdá. Novinářům poté řekla, že děti se závažným psychosociálním handicapem by měla společnost chránit. "V okamžiku, kdy se jednalo o tak silný zásah do fyzické a mentální integrity dětí, jejich práva, aby mohly v pořádku vyrůstat, tak to je na to, aby to byl trestný čin," uzavřela Hrdá.