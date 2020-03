Uděláme vše, aby stát pomohl zasaženým, tvrdí Vystrčil

Senát podle předsedy Miloše Vystrčila (ODS) udělá vše, aby stát pomohl těm, kteří jsou existenčně ohroženi karanténou kvůli novému koronaviru. Vystrčil zmínil hlavně živnostníky. Podobně jako představitelé dalších klubů doporučil dodržovat nařízená opatření.

"Ani Senát by nemohl fungovat, pokud by nefungovali občané. Držme se," prohlásil Vystrčil.

Předseda senátorů opoziční ODS Martin Červíček pokládá nyní za klíčové to, aby byl zajištěn dostatek ochranných prostředků pro všechny lidi v první linii. Podle něj je třeba se řídit krizovými opatřeními. "Tady nelze dělat mikromanagement," uvedl. Senátoři o tom chtějí odpoledne mluvit s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a dalšími představiteli vlády.

Kabinet podle Vystrčila málo podporuje při tvorbě a zajištění ochranných pomůcek české firmy a české obyvatele. "S tím, jak se chová tato vláda, v tomto ohledu spokojen nejsem," řekl. Podle předsedy senátorů KDU-ČSL Petra Šilara chybí jasná pravidla dodržování zákonů, klid, rozvaha a jistota. "Vláda selhala v začátku té krize a jsme rozhodnutí to jaksi vyjádřit i nahlas, že není možné prostě takhle amatérsky a chaoticky postupovat. Vláda nebo ti, kteří řídí krizový štáb a krizovou situaci v celé zemi, musí vědět přesně, co mají dělat, a ne spoléhat jenom na to, že někdo někde zavolá," řekl Šilar.

Předseda senátorů STAN Petr Holeček poděkoval všem, kdo v nynější situaci nemyslí jen na sebe a pomáhají například šitím roušek nebo rozvážkou potravin seniorům. Vyjádřil přesvědčení, že situaci je třeba překonat optimisticky a v dobré náladě, "a hlavně s vědomím, že se jedná o naši budoucnost". "Držme se, pomáhejme jeden druhému a nezapomeňme v současné situaci na roušky," připojil se místopředseda senátorského Klubu pro liberální demokracii Ladislav Kos.

Věřit v kompetence politiků

Místopředseda senátorů vládní ČSSD Miroslav Nenutil uvedl, že chování některých dokazuje, že "nejsme jen národem kverulantů, závistivců nebo nějakých prospěchářů". Na rozdíl od zástupců opozice postup vlády nekritizoval. "Rozkazy se mají plnit, ne kritizovat. A nám pěšákům nezbývá nic jiného než věřit, že ti, již rozkazy vydávají, to činí kompetentně a s vědomím, že chtějí zabránit šíření viru a případně ho i zničit," uvedl.

Místopředseda senátorů vládního hnutí ANO Jaroslav Větrovský se omezil na poděkování všem, kteří pomáhají, a to včetně neziskových organizací. "Před všemi vámi hluboce smekám a děkuji vám za to," uvedl.

Vystrčil na dotaz ČTK uvedl, že v karanténě kvůli podezření na nákazu koronavirem jsou čtyři senátoři. Jejich jména ale neuvedl. V karanténě byli již dříve senátoři Tomáš Goláň (za hnutí Senátor 21) a místopředsedkyně KDU-ČSL Šárka Jelínková. Další dva v karanténě by podle informací ČTK měli být z klubu vládního hnutí ANO.