Udženija v Duelu Jaromíra Soukupa: Ženy v politice? Žádný problém!

Generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup si tentokrát do pořadu Duel Jaromíra Soukupa pozval ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (ANO) a první místopředsedkyni ODS Alexandru Udženiju. V nejoblíbenější politické diskusi v Česku se řešila různá témata, která hýbou politickou scénou.

Hned v úvodu pořadu se moderátor a generální ředitel TV Barrandov věnoval ženským právům a vtipně podotkl, že svým přístupem pobavil místopředsedkyni ODS, která ho označila za feministku. Následně položil otázku, co si obě političky myslí o zastoupení žen v politice. "Tuším, že je jich tam přibližně pouhých 22 procent, to je málo, co myslíte? Čím to je?" ptal se Soukup.

"To záleží ale na ženách, jestli do té politiky chtějí, nebo ne. Pokud chtějí, odpracují si to, mají ty kvality a zkušenosti, myslím, že není problém," odpověděla Udženija. Následně se generální ředitel zabýval problematikou mateřství a následného návratu do zaměstnání.

"Dvě pětiny žen se nemohou po mateřské vrátit do stejného zaměstnání, od kterého odešly," poznamenal Soukup. "To je zajímavé, co říkáte. Já jsem se osobně s ničím podobným nesetkala," uvedla ministryně Dostálová. Udženija doplnila, že se domnívá, že ženy by se takové situace neměly obávat, neboť tuto problematiku jasně stanovuje zákoník práce. "Myslím si, že aby byla žena úspěšná, je strašně důležitá rodina a její podpora," dodala.

Poté se téma hovoru stočilo na pracovitost Čechů, dostupnější bydlení a důchody. Obě političky se shodly, že Češi jsou skutečně velmi pracovitým národem, "Domnívám se, že se jedná zejména o přesčasy, a pokud někdo chce pracovat, je za to řádně placený, tak je to v pořádku," dodala Udženija. Následně se ministryně pro místní rozvoj vyjádřila k problematice důchodů.

"Důchody by měly být důstojné"

"Samozřejmě je důležité se zaměřit i na důchody. Ty by měly být důstojné a adekvátní," vyjádřila se Dostálová. "Musím poznamenat, že alespoň naše vláda se nějak na důchody zaměřila a přijala reformu penzí. Další vláda pak přišla s tím, že naši reformu shodila ze stolu a o víc se nestarala. Shodneme se, že důchody jsou problém, na který se musíme zaměřit," vysvětlila své stanovisko Udženija.

Dalším tématem se otevřelo aktuální téma, tedy kauza tří investigativních novinářů; Sabiny Slonkové, Jaroslava Kmenty a Janka Kroupy. Ti tvrdí, že je policie zastrašuje kvůli Andreji Babišovi. "Co si o tom myslíte?" zeptal se moderátor. Slova se ujala Udženija. "Já si myslím, že je to velmi špatné. Na druhou stranu pokud existuje nějaký spis, na kterém se pracuje, a jeho obsah se dostane do médií, tak to může spoustu lidem ublížit a společnost na ně pak nahlíží jako na zločince, a to i přes to, že jsou nevinní. Myslím si, že by mělo být v etice novináře, aby zvážil, co vypustit ven, a co ne," uzavřela téma první místopředsedkyně ODS.

