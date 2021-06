Ukázalo se, že plošné uzavření škol je možné jen v nouzovém stavu

Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ) uvítala rozhodnutí soudu o nezákonnosti dubnového uzavření škol a školek. Rozsudek podle ní potvrdil, že plošné omezení provozu školek kvůli epidemii je možné jen za nouzového stavu, nikoli podle pandemického zákona. Do budoucna to podle asociace může být východiskem pro rozhodování o podobě případných dalších opatření. ČTK to dnes sdělila předsedkyně ALMŠ Tereza Valkounová. ALMŠ podpořila v dubnu žalobu, kterou k soudu podali rodiče holčičky navštěvující lesní školku.

Podle nového rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (NSS) chybí v pandemickém zákoně opora pro plošné uzavření mateřských škol a výrazné omezení provozu základních škol. Dvě dubnová opatření ministerstva zdravotnictví, která taková omezení nařídila, proto soud označil za nezákonná. Ministerstvo podle něj může mimo nouzový stav podle pandemického zákona plošně omezit vysoké školy, nikoli mateřské či základní školy. Ministerstvo opatření už dříve díky zlepšení epidemie zrušilo, takže školy jsou nyní už v provozu.

Ačkoli rozsudek v tuto chvíli nemá žádný přímý dopad, podle Valkounové je skvělou zprávou pro rodiče a děti z lesních mateřských škol. "Po mnoha měsících apelování na vládu i ministerstva konečně přišlo potvrzení, že vzdělávání dětí nelze zastavit kvůli pandemii neomezeně a plošně. Soud zohlednil i to, že v lesních školkách je díky menšímu počtu dětí a vzdělávání venku bezpečněji. Už se nemusíme bát, že případná další opatření budou zbytečně odnášet malé děti,” uvedla.

NSS v rozsudcích upozornil na to, že mateřské, základní a střední školy mohou být omezeny jen mimořádnými opatřeními podle zákona o ochraně veřejného zdraví, který ovšem není určený pro plošná opatření. Pokud by tedy vláda při dalších případných vlnách epidemie chtěla provoz školek plošně omezovat, musela by podle Valkounové činit výhradně za nouzového stavu na základě krizového zákona.

Podle mluvčí ministerstva školství Anety Lednové je nyní nutné vyjasnit, jaká opatření se při různém vývoji epidemie covidu-19 mohou pro školství uplatňovat. Jak ve středu Lednová řekla, ministerstvo školství proto bude s ministerstvem zdravotnictví jednat o další strategii protiepidemických opatření do budoucna.

Návrhy na zrušení některých ustanovení ve dvou mimořádných opatřeních z 12. a 19. dubna podali k soudu žáci základních a mateřských škol, jejich rodiče, mateřská a základní škola a také městská část Praha 9, která školy zřizuje. ALMŠ podpořila žalobu, kterou dali k soudu rodiče holčičky navštěvující lesní školku. Argumentovali tím, že její právo na vzdělávání je vlivem opatření významně narušeno.