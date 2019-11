Ultimátum? Babiš: Milion chvilek zneužívá 17. listopad

Premiér Andrej Babiš (ANO) neuvažuje o tom, že by vyhověl ultimátu Milionu chvilek a odstoupil z funkce. Demonstraci, kterou spolek chystá v Praze na tuto sobotu, Babiš nechápe. ČTK napsal, že organizátoři podle něj jen využívají atmosféru 17. listopadu. Česká republika by měla spíš slavit, a to společně, uvedl premiér.

Spolek Milion chvilek dnes uvedl, že při sobotní demonstraci dá Babišovi ultimátum. Buď vyřeší svůj střet zájmů, zbaví se holdingu Agrofert a médií a odvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO), anebo sám odstoupí. V opačném případě vypukne další vlna protestů. Babiš ČTK napsal, že o tom, že by ultimátu vyhověl, vůbec neuvažuje.

Předseda vlády odmítá argumenty organizátorů protestu. "Jak jistě víte, moje bývalá firma (Agrofert) je ve svěřenském fondu přesně podle lex Babiš," odkázal na novelu zákonu o střetu zájmů, na jejímž základě Agrofert vložil do fondů.

Česko má svobodu a demokracii a každý může demonstrovat kdy chce, kde chce a proti čemu chce, dodal Babiš. "Je pravda, že já konkrétně tuhle demonstraci nechápu, nerozumím těm naprosto nepravdivým důvodům a zdá se mi, že organizátoři jen využívají atmosféru výročí 17. listopadu," uvedl.

Země by podle něj měla spíš slavit, a to společně. "To, co ČR dokázala, jakou cestu její občané ušli, a hlavně to, jakou skvělou budoucnost mají před sebou. Slavit právě to, že máme tu svobodu a demokracii. Ale fajn, je na každém, jak k tak významnému svátku přistoupí," dodal k chystanému připomenutí 30 let od revoluce.

Co zaznělo od spolku Milion chvilek?

Při sobotní demonstraci na Letné chce spolek Milion chvilek dát premiérovi Andreji Babišovi (ANO) ultimátum. Buď vyřeší svůj střet zájmů, zbaví se holdingu Agrofert a médií a odvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou (za ANO), anebo ať sám odstoupí.

V opačném případě vypukne další vlna protestů. Na pondělní tiskové konferenci to řekl předseda spolku Mikuláš Minář.

Babiš začátkem roku 2017 převedl akcie svých firem kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Podle svých kritiků se ale od holdingu Agrofert, který dříve vlastnil, neodstřihl, stále jej ovlivňuje a má zájem na jeho výsledcích.

Dosavadní protesty, které Milion chvilek pořádal proti Babišovi a za nezávislost justice, vyvrcholily červnovou demonstrací na Letné, která byla největší od roku 1989. Podle organizátorů na ni dorazilo čtvrt milionu lidí, podle operátora T-Mobile 283 tisíc lidí, policie hovořila o zhruba 200 tisíc lidí.

Minář během tiskové konference také reagoval na dotaz, že lidé dostávají za účast peníze. "Je to naopak, lidé si to platí sami. Navíc nebude moc hezky, jak řekl náš premiér. Mrzí nás takové nepravdivé zprávy, ale můžeme pouze vysvětlovat, nic víc."

Dále pokračoval na téma financování, o němž se objevilo několik konspiračních teorií. "Máme mnoho malých drobných dárců a i dostupný účet na našich stránkách. Takže domněnky, že nás financují nějaké tajné agentury ze zahraničí, jsou nesmysl," uvedl.

A jaké jsou vlastně cíle protestů? "Neříkáme, komu má kdo fandit, ale že se má hrát podle pravidel. Nadále požadujeme demisi AB. Je postavený mimo hru, má už mnoho žlutých karet," vysvětlil Minář. "Jsme hlídací pes demokracie a zároveň zahradník, protože demokracie je zahrada, o kterou je potřeba pečovat," doplnil.

"Nebudeme demonstrovat za změnu verdiktu, respektujeme to. Bylo by to namístě, kdybychom měli jasný důkaz (že bylo zmanipulované to rozhodnutí o zastavení stíhání), a ten my nemáme," zaznělo v závěru.