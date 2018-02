Uniformy od Armaniho? Příliš drahé, zlobí se rodiče

Základní škola v Tokiu představila nové uniformy pro své studenty. Svým návrhem ale šokovala jejich rodiče. Uniformy jsou totiž od slavného italského výrobce Giorgia Armaniho a stojí zhruba 80 tisíc jenů (asi 15 tisíc korun). Zprávu uvedly servery The Telegraph a Huffington Post.

Tokio je proslulé svým citem pro módu, a to se zjevně snaží dodržovat i tamní školy. Základní škola Taimei si objednala zakázku na nové uniformy přímo od slavného italského návrháře. Mezi rodiči to ale příliš velké nadšení a kladné ohlasy nevzbudilo.

I když se škola nachází v bohaté městské části Ginza, která je proslulá luxusními obchody, rodiče si na školu kvůli volbě nákladného oblečení stěžují. Uniformy se kromě obleku skládají také z klobouku a tašky, kterou speciálně navrhla právě tato italská značka.

"Byla jsem překvapená. Zajímá mě, proč byla pro návrh uniforem ve veřejné základní škole vybraná zrovna taková luxusní značka," řekla pro Huffington Post matka jednoho z dětí, která nechtěla být jmenována.

Škola chce drahou uniformou ukázat, že zapadá do luxusní části města, nicméně na popud stížností rodičů už se situací začali zabývat i politici. "Očividně je to až moc drahé. Bylo by kruté, kdyby si to nějaký student nemohl dovolit zaplatit," vyjádřil se k rozhodnutí školy ministr financí Taro Arso.

Na stranu rodičů se staví i ministr školství Joshimasa Hayashi, který naznačil, že by se vláda v tomhle ohledu měla zabývat opatřeními na ochranu rodičů.

Ředitel školy Toshitsugu Wada se hájí, že o změně uniforem, které mají proběhnout v dubnu, informoval rodiče už v listopadu. Své rozhodnutí, proč se rozhodl pro objednávku z tak prestižního a drahého obchodu, prý později ještě objasní. "Pokorně přijímám kritiku za to, že vysvětlení nebylo dostatečné a nebylo správně načasováno. Všem zainteresovaným to ještě pečlivě vysvětlím," uzavřel kauzu.