Unikátní pavilon v pražských Dejvicích slouží vědcům od června 2014

Nový pavilon Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR v Praze - Dejvicích, který byl otevřen 19. června 2014, je unikátní nejen svými organickými tvary, ale i tím, že vznikl za peníze ústavu.

Ústav se proslavil díky výzkumu celosvětově známého chemika Antonína Holého, po němž byla budova pojmenována. Příjmy z Holého patentů tvořily významnou část rozpočtu instituce. Ústav byl proto schopen stavbu i rekonstrukci vědeckého areálu, která i s vybavením stála více než miliardu korun, financovat z vlastních zdrojů a bez dotací.

Architektonický návrh "květáku", jak budově začali přezdívat zaměstnanci, vytvořilo studio VPÚ Deco Praha pod vedením architektů Ivana Šroma a Kateřiny Maškové. Design objektu, do něhož se vejde na 130 zaměstnanců, byl vybírán s ohledem na maximální využití prostor areálu a funkci. Organický tvar má racionální důvod, je výsledkem světelně-technických studií, aby budova byla co největší a co nejméně si stínila s prvorepublikovou budovou. "Tento tvar je fúzí architektonické ideje a exaktního světelně-technického posouzení," řekl v den otevření Šrom.

Moderní laboratoře jsou postaveny na nejvyšší technické úrovni a s minimální energetickou náročností pro celou budovu. Ve třech nadzemních podlažích budovy je například 18 velkých laboratoří a stejný počet vyhodnocovacích pracovišť; zabírají až 1136 metrů čtverečních. Páté ustupující patro nabízí střešní zahradu a s historickou budovou ho propojuje most. Tři suterény s více než čtyřmi tisíci metry čtverečních slouží technickému zázemí celého areálu, například knihovně, skladům chemikálií i garážím.