Univerzita obrany zaznamenala zvýšení počtu přihlášek ke studiu

Univerzita obrany v Brně pro příští akademický rok přijala 1560 přihlášek, meziročně jde o mírné zvýšení. Do prezenčního studia v září nastoupí 423 studentů, loni jich bylo 380. Největší zájem je dlouhodobě o studium na Fakultě vojenského leadershipu a Fakultě vojenského zdravotnictví, kapacita se naopak nenaplnila na Fakultě vojenských technologií. ČTK to dnes při slavnostním vyřazení studentů univerzity řekla rektorka Zuzana Kročová.

Kapacita školy se odvíjí od požadavku armády, který bývá kolem 550 až 700 studentů. Největší poptávka je po studentech technických oborů, kterých letos mohlo být okolo 400. "Armáda se modernizuje a potřebuje lidi s těmito znalostmi. I přes meziroční mírný nárůst ale požadavek armády nenaplníme. O technické obory je pořád malý zájem a je to problém všech technický univerzit. Mladá generace po střední škole na to nemá schopnosti, možná je to základním vzděláním, středním nebo nastavením ve společnosti," poznamenala rektorka.

Na fakultu leadershipu, kam škola přijala kolem 150 studentů, byl letos velký převis zájmu. Ještě větší zájem je o zdravotnictví, kam se dostalo jen několik desítek lidí. "Vojenský lékař má ve společnosti velmi výsadní postavení. Je to atraktivní," dodala Kročová.

Slavnostního vyřazení se dnes na náměstí svobody v Brně dočkalo 198 absolventů vojenského studia, loni to bylo 152. Necelou čtvrtinu tvořily ženy. Stejně jako loni i letos byla nejlepší absolventkou právě žena. Podle Kročové to souvisí s ženskou povahou, u studentek obecně vnímá větší pečlivost a disciplínu.