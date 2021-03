Úpravu práce z domova, jak ji navrhli lidovci, vláda asi odmítne

Pro nepřijatelný zásah do smluvní povahy pracovněprávních vztahů vláda ANO a ČSSD zřejmě odmítne navrhovaná přesnější pravidla pro práci z domova, jak je navrhli poslanci opoziční KDU-ČSL. K novele zákoníku práce by měl kabinet poslat zákonodárcům podle podkladů pro pondělní schůzi záporné stanovisko. Předkladatelé tvrdí, že nynější úprava práce z domova je kusá. Koronavirová krize podle nich ukázala, že home office není zaměstnanecká výhoda, ale mnohdy nutnost.

Zaměstnavatelé by se podle předlohy mohli se zaměstnanci na výkonu práce z domova dohodnout a například při živelní události a úředních restrikcích jej i bez písemné smlouvy nařídit. Podle vládních legislativců jsou důvody neurčité. "Sjednání místa výkonu práce představuje jednu ze tří základních náležitostí pracovní smlouvy, kterou lze měnit jen dohodou smluvních stran," upozornili.

Zaměstnancům by zaměstnavatelé museli podle novely hradit náklady na komunikaci a další náklady bezprostředně související s prací z domova. Podle vládních legislativců povinnost platí už podle nynějšího znění zákoníku práce.

Návrh poslanců KDU-ČSL zjevně vychází z širší novely zákoníku, kterou předložila už v minulém volebním období bývalá vláda ČSSD, hnutí ANO a lidovců. Sněmovna tehdy nedokončila druhé čtení předlohy, která tak s volbami takzvaně spadla pod stůl. Vláda připomene, že proti úpravě se tehdy postavila část ministerstev i sociální partneři.

Rovněž lidovecký návrh narazil v připomínkovém řízení prakticky u všech oslovených ministerstev i zástupců zaměstnavatelů. Odmítla jej třeba Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

O práci z domova by mohl podle předlohy požádat i zaměstnanec. Na dohody o výkonu práce mimo pracoviště by se vztahovala podle návrhu dvoutýdenní výpovědní lhůta. V případě hrubého porušení povinnosti zaměstnancem by mohl zaměstnavatel dohodu zrušit do dvou dnů.

Zaměstnavatel by až na výjimky nesměl vyžadovat práci mezi 20.00 až 06.00 a o víkendech a svátcích. Na práci v noci a o volných dnech by se nevztahovaly v případě práce z domova zákonné příplatky. "Nepřiznáním příplatků za práci lze předpokládat, že zaměstnanci budou využívat spíše standardní pracovní dobu," stojí ve zdůvodnění.

Zaměstnavatel by podle novely musel zajistit zaměstnanci potřebné technické vybavení. Zaměstnanec by naopak musel dodržovat pravidla spojená například s ochranou dat.

O předloze poslanců KDU-ČSL rozhodnou o zákonodárci. Může se však stát, že Sněmovna novelu nestihne do konce volebního období projednat.