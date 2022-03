Uprchlíci budou pro zdravotní pojištění jen krátkodobý problém

Uprchlíci z Ukrajiny budou podle Svazu zdravotních pojišťoven pro zdravotní systém spíše krátkodobý problém. Většina z příchozích nemá zvýšená zdravotních rizika a dá se očekávat, že dospělí postupně vstoupí na pracovní trh.

Svaz, který sdružuje šest menších zdravotních pojišťoven, o tom ve čtvrtek informoval v tiskové zprávě. Podle údajů největší Všeobecné zdravotní pojišťovny se v současné době hlásí k pojištění zhruba 10 tisíc uprchlíků denně, do úterý jich bylo více než 57 tisíc.

"Demografie a statistika je v systému zdravotního pojištění u větších skupin lidí zásadním faktorem. Velká část nákladů je obvykle čerpána lidmi nad 65 let. Výjimkou je první rok života s porodem, zvýšenou péčí a očkováním, a náklady na skupiny chronických pacientů," uvedl prezident svazu Ladislav Friedrich.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) ve středu uvedl, že 55 procent z příchozích uprchlíků tvoří děti a z dospělých 80 procent ženy, muži pak jsou většinou v seniorském věku. Odhaduje se, že ke středě bylo v ČR celkově asi 200 tisíc migrantů.

Podle Friedricha jsou dospělí většinou ve věku 30 až 40 let a vláda deklarovala, že jim nebude bránit rychlému nástupu do zaměstnání. V takovém případě pojistné místo státu hradí zaměstnavatel a zaměstnanec částí ze mzdy. Ve střednědobém výhledu by to podle svazu neměl být pro systém veřejného zdravotního pojištění problém.

Průměrný odvod na zdravotní pojištění u zaměstnanců je kolem 60 tisíc korun ročně a péče o průměrného pojištěnce stojí podle údajů svazu asi 43 tisíc korun za rok. U lidé ve věku 65 až 70 let jsou roční náklady proti průměru trojnásobné, u osmdesátníků pětinásobné. Za seniory, děti, nezaměstnané a nově i uprchlíky, kteří získali speciální roční vízum ke strpění, platí pojistné do systému stát. V letošním roce jsou platby za státní pojištěnce nastavené na 21 tisíc korun za rok.

"Systém stojí na tom, že je solidární a většina lidí zdravotní péči čerpá jen velmi málo a největší náklady jdou za menším počtem aktuálně potřebných," uvedl svaz. Počet seniorů, kteří čerpají v průměru zdravotní péči více, ale stoupá. V roce 1990 byl lidí starších 65 let zhruba milion, v současné době jde o 1,8 milionu a podle prognózy Českého statistického úřadu jich bude v roce 2050 asi 3,2 milionu.

Zapojení uprchlíků, kteří v současné době do ČR z Ukrajiny přicházejí, do systému veřejného zdravotního pojištění tak dlouhodobě podle svazu problém nebude. "Musíme však počítat s jednorázově zvýšenými náklady, protože například rozsah očkování neodpovídá našemu standardu a bude se muset řešit zhoršený zdravotní stav uprchlíků s ohledem na aktuální nedostupnost normální zdravotní péče na Ukrajině," uvedl Friedrich.