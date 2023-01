Úřad kontrolující regulérnost kampaní uložil pokutu kandidátovi KSČM Skálovi

Úřad kontrolující regulérnost kampaní uložil první pokutu za prezidentské volby. Komunistický kandidát Josef Skála dostal sankci 15 tisíc korun, protože svou propagaci neoznačil informací o zadavateli a zpracovateli, jak udává zákon. Vyplývá to z údajů na webu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí. Skála sdělil, že podle úřadu předpisy porušil neoznačením článku, který napsal pro Deník. Pokutu už uhradil. Podle předsedy úřadu Františka Sivery budou další kontroly uzavřeny až po zveřejnění konečných zpráv o financování.

Skálovi úřad vyčetl, že u článku pro Deník neuvedl objednatele a zhotovitele. "Tím došlo podle zmíněného úřadu k porušení platné normy. Zatímco na letácích, plakátech atd. tyto kolonky vždy byly, mne ani mé kolegy by jaktěživ nenapadlo, že musí být i v článku v denním tisku," napsal Skála. Dodal, že i když mu lidé radili, aby se proti rozhodnutí ohradil, pokutu z vlastních zdrojů uhradil. Byla by to podle něj anabáze, která by vyšla na víc než pokuta.

V prvním kole prezidentské volby mohli kandidáti do své propagace investovat 40 milionů korun, ve druhém dalších deset milionů. Zprávu o financování kampaně musí vyhotovit do 90 dnů od vyhlášení konečných výsledků voleb.

Zatímco finalista voleb Petr Pavel spoléhá na finanční pomoc sponzorů a příznivců, jeho protikandidát Andrej Babiš (ANO) nechává kampaň platit své hnutí.

Pavel vybral zhruba 53,9 milionu korun, tedy více, než může použít. V posledních dnech plátcům vrátil dva větší dary, a to milion korun Martinu Moravcovi a 500 tisíc korun Petru Borkovcovi. Z účtu také po skončení druhého kola odešlo asi 500 tisíc korun na výlep, tisk a na video.

Babišovi na kampaň hnutí ANO dosud poslalo 20,5 milionu korun, většinu peněz již jeho tým vyčerpal. Po prvním kole voleb mu přišlo i více darů od příznivců, i když většinu příchozích plateb tvoří haléřové platby od jeho odpůrců doplněné o odsuzující vzkazy. Nejvyšší příchozí platba je 150 tisíc korun od Vladimíra Kudrny. Před prvním kolem Babišův tým dary vracel s poděkováním odesílatelům, haléřové platby převedl do státního rozpočtu. Babiš již dříve uvedl, že do limitu započítá 8,5 milionu jako podíl na nákladech hnutí ANO v kampani do senátních a komunálních voleb, ve kterých se intenzivně angažoval.

Úřad kromě výdajů samotných kandidátů eviduje i tzv. registrované třetí osoby. Tito lidé či firmy mohou vést kampaň podle vlastního uvážení. Mohou tak bez jeho vědomí podporovat některého z kandidátů, nebo naopak vystupovat proti jinému uchazeči o post prezidenta. Věnovat se mohou i jednotlivým tématům voleb. Pro první kolo se museli vejít do 800 tisíc korun, v součtu s druhým kolem mohou utratit až milion korun. Tyto výdaje se pak nezapočítávají do celkového volebního limitu, který mají jednotliví kandidáti.

Zaregistrovalo se takto přes 40 lidí a firem, někteří z nich ale dosud nedodali potřebné informace. Z mnoha účtů je zřejmé, že jde o příznivce Pavla. Jsou mezi nimi například jeho sponzoři Václav Muchna nebo Dalibor Dědek. K podpoře Pavla institutem třetí strany se hlásí třeba i Michal Dúbravský nebo Jakub Sluka, kterému poslal milionový příspěvek Moravec invest se vzkazem, že peníze jsou určené na inzerci v deníku Blesk.