Úřad Prahy 10 se dočasně přestěhuje do Strašnic, důvodem je plánovaná rekonstrukce vršovické radnice

Úřad Prahy 10 by se měl v srpnu začít stěhovat do náhradních prostor ve Strašnicích, které si pronajme od firmy Carpet Invest. Vyplývá to z rozhodnutí, které nedávno schválila rada městské části. Důvodem stěhování je špatný stav vršovické radnice, jejíž rekonstrukci městská část roky připravuje, ale podle posledních informací stále nemá zajištěné financování. Za náhradní prostory zaplatí radnice podle schválené smlouvy nájemné asi 2,9 milionu korun bez DPH měsíčně, další asi milion za měsíc bude platit na zálohách.

Kancelářská budova se nachází ve Vinohradské ulici u tramvajové zastávky Vinice. "Přesun plánujeme během léta. Stěhování chystáme tak, aby služby pro občany samozřejmě fungovaly bez omezení. O konkrétním harmonogramu, rozmístění odborů v nové budově vás budeme průběžně informovat," uvedla městská část na facebooku.

Důvodem stěhování je velmi špatný stav budovy radnice ve Vršovické ulici. Projekt její rekonstrukce již existuje a podle původních propočtů měly práce stát 1,1 miliardy korun, z důvodu odkladů zahájení prací nicméně radnice přišla o financování od města a z důvodu inflace budou náklady pravděpodobně výrazně vyšší, než byl původní odhad. Aktuální vedení Prahy 10 zatím nepředstavilo, jak chce situaci řešit, podle vyjádření radnice to chce učinit v následujících týdnech.

Postup vedení městské části kritizují opoziční Piráti, podle kterých mělo smlouvu o náhradních prostorech schvalovat zastupitelstvo a nikoliv pouze rada. "Jsou zde zásadní pochybnosti o navržené ceně nájemného a dalších aspektech připravované smlouvy," uvedl zastupitel městské části Petr Beneš (Piráti) ve výzvě vedení radnice, aby smlouvu předložilo zastupitelům.

Veřejnosti podle něj schází také informace o dalších plánech ohledně rekonstrukce včetně harmonogramu, od kterého se budou odvíjet celkové náklady na pronájem náhradních prostor. Radnice ve svém vyjádření uvedla, že v aktuální situaci považuje stěhování za nejlepší východisko, protože při setrvání ve stávající budově hrozí radikální omezení, nebo úplné přerušení poskytování služeb obyvatelům.

Minulá vedení Prahy 10 zvažovala různé varianty, jak situaci s nevyhovujícím úřadem městské části řešit. Nejprve vznikl plán postavit novou radnici za odhadovanou cenu 775 milionů korun, po kritice z něj však sešlo. Poté se zvažoval přesun úřadu do nevyužívané strašnické školy, nakonec předminulé vedení rozhodlo o rekonstrukci stávající radnice. Firmu, která projekt rekonstrukce připravila, vybrala radnice v soutěži koncem roku 2019. Opravy nevyhovující radnice měly podle původních informací začít loni a skončit příští rok, přípravy však nabraly zpoždění.