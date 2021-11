Úřady by měly kvůli covidu co nejvíce využívat práci z domova, schválila vláda

Úřady by měly kvůli epidemii covidu-19 co nejvíce využívat práci z domova, řekl novinářům po pátečním zasedání kabinetu v demisi premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda v pátek schválila doporučení náměstka pro státní službu Petra Hůrky, které obsahuje i další pokyny, jak by měly úřady s ohledem na epidemickou situaci fungovat.

Babiš řekl, že doporučení kopíruje stejný dokument, který vláda podpořila loni v září. Hůrka tehdy doporučil, aby úředníci na pracovišti s výjimkou vlastních uzavřených kanceláří pobývali výhradně se zakrytými dýchacími cestami. Kvůli hrozbě nemoci měly také úřady preferovat elektronický nebo telefonický kontakt a elektronické formuláře před papírovými, na místa určená pro styk s veřejností se doporučovalo nainstalovat přepážku.

Doporučení loni platilo pro všechny úřady spadající pod státní službu. Kabinet ale doporučoval, aby se jím řídily i krajské a obecní úřady. Kroky proti infekci měly především zajistit, aby karanténa části zaměstnanců neohrozila činnost celého úřadu. Úřady loni dostaly za úkol mimo jiné vybavit zaměstnance ochrannými pomůckami, dezinfekcí či ochrannými rukavicemi, provádět pravidelnou dezinfekci klik, tlačítek výtahů a dalších exponovaných míst.

Preferovat měly úřady elektronickou komunikaci včetně příjmu dokumentů v elektronické podobě místo listinné. Úřední hodiny se ale rušit neměly. Pro styk s veřejností se doporučovalo zřídit objednávkový systém a zajistit přepážku mezi zaměstnancem a klientem. Styk lidí z různých úřadů měl být co nejkratší a v co nejmenších skupinkách.

Jednou ze zmiňovaných alternativ pro udržení chodu úřadu bylo střídání oddělených skupin zaměstnanců na pracovišti, což některé úřady praktikovaly i loni na jaře. Využít měly úřady pružnou pracovní dobu, práci z domova nebo jiného vzdáleného místa. Mezi doporučení patřilo i rozdělení zaměstnanců na oddělené skupiny v případě závodního stravování.