Úřady měly odmítnout vstup ruského ministra dříve, míní Filip

České úřady mohly odmítnout vpustit člena delegace ruského ministra průmyslu a obchodu Denise Manturova na české území dříve než na letišti v Praze. Pokud měly informace o tom, že muž je součástí delegace, mohly konat dříve. V Otázkách Václava Moravce České televize to řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Podle médií je zmíněný člen delegace někdejší dlouholetý pracovník ruského velvyslanectví v Praze Andrej Kuzněcov, který je údajně na seznamu nežádoucích osob a je spolupracovníkem ruských tajných služeb.

Moskva považuje rozhodnutí českých úřadů o nevpuštění člena delegace za neopodstatněné, český prezident Miloš Zeman mluví v této souvislosti o aktu české strany jako o hloupé provokaci. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v České televizi odmítl slova o provokaci a uvedl, že nemá zatím žádné informace o případné reakci Ruska.

"Je to citlivá záležitost, kterou chceme řešit diplomatickou cestou. Není to v kompetenci ministerstva zahraničí, které by mělo určovat, kdo je, či není vpuštěn do země, je to otázka bezpečnostních složek," řekl. Doplnil, že ministerstvo průmyslu a obchodu poskytlo seznam delegátů několik dní dopředu. Podle Filipa může být odmítnutí vstupu členovi ministerské delegace až v Praze chybou tuzemských bezpečnostních složek nebo úmyslem poškodit česko-ruské vztahy.

Andrej Kuzněcov je někdejší dlouholetý pracovník ruského velvyslanectví v Praze. Na seznam nežádoucích osob se Kuzněcov podle Deníku N dostal už v době, kdy pracovně pobýval v Praze. Naposledy byl v Česku na jaře 2018, ale tehdy nebyl vyhoštěn kvůli obavám z odvetných opatření Ruska, napsal server.