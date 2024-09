Úřady práce dosud vyplatily přes 74 milionů korun lidem, které postihly povodně

Pracovníci úřadů práce dosud vyplatili mimořádnou okamžitou pomoc po povodních ve výši 74,4 milionu korun. Více než polovina žádostí je z Moravskoslezského kraje, přes třetinu z Olomouckého, které záplavy postihly nejvíce. Na dnešní tiskové konferenci to oznámil vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Vláda se podle Jurečky bude zabývat další pomocí lidem po povodních, například s výdaji spojenými s demolicí domů, obnovou a opravami domů či se zajištěním provizorního ubytování. Ideálně by chtěl mít vicepremiér jasno do konce týdne.

Úřady práce obdržely ke dnešku 2453 žádostí o tři typy mimořádné okamžité pomoci. Z důvodu mimořádně vážné události přijaly 2216 žádostí o pomoc, z toho 1508 jich dosud bylo schválených. Platby se podle úřadu pohybují od 3000 korun ve čtyřech procentech případů do maximální výše 72.900 korun, která se týkala 57 procent žádostí.

Mimořádná okamžitá pomoc má tři podtituly. Povodňová se týká lidí, kterým voda prošla bytem či domem, tam se úřady snaží podle Jurečky poskytovat peníze v maximální možné výši. Další tituly jsou určené pro osoby v hmotné nouzi, kdy mají lidé nižší příjem a situace se jim zkomplikovala, a pak na další náklady souvisejícími s důsledky záplav.

"V tuhle chvíli neevidujeme žádné oprávněné stížnosti. Na to, jak to je rychle zprocesováno, tak to běží velmi dobře. Jsou lidé, které ještě mimořádná okamžitá pomoc čeká, protože třeba zatím jsou na evakuačním středisku. Teprve až se postupně dostávají k nemovitostem, tak mohou zdokumentovat, jak vypadá rozsah poškození. Podle toho žádost posoudíme a vyplatíme," uvedl generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

O využití veřejně prospěšných prací při odstraňování následků povodní projevilo zájem 79 obcí, oznámilo ministerstvo. "K dnešnímu dni máme 51 takto zřízených, podporovaných míst. Jsme připraveni v maximální možné míře dle požadavků obcí a dle možnosti ty lidi mít, tak je zafinancovat a nasměrovat do těchto lokalit," řekl Jurečka. Mobilní týmy úřadu práce navštívily šest desítek nejpostiženějších lokalit.

Ministerstvo dále s Hospodářskou komorou a Svazem průmyslu a dopravy mapuje možnosti, jak pomoci firmám například se mzdovými náklady v případě, že nemohou standardně fungovat.