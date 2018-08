Uráží to voliče premiéra, reaguje Ovčáček na bojkot umělců

Vše to odstartoval zpěvák a písničkář Tomáš Klus, který se jako první veřejně distancoval od všech koncertů, na kterých se bude podílet Agrofert a další firmy ze svěřenského fondu premiéra Andreje Babiše. Po něm následovala vlna dalších umělců, kteří se jim inspirovali. Své k tomu nyní řekl i mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček.

"Mohli by se setkat v Národním divadle a v přímém přenosu ČST podepsat ANTIBABIŠ. A odsoudit zaprodance a samozvance," reagoval Ovčáček ve svém tweetu na článek ze serveru Aktuálně.cz, kde přirovnal Babiše k Antichartě a jak bývá u něj zvykem, Českou televizi označil jako Československou televizi.

K bojkotu kulturních akcí pořádaných Agrofertem se postupně přidali také frontmani Jiří Macháček z Mig 21, Matěj Rupert z Monkey Business, herečka Iva Pazderková či filmaři jako Jan Svěrák, Bohdan Sláma nebo Vladimír Merta.

Macháček sdělil prostřednictvím svého Facebooku v reakci na Kluse, že má pravdu: "Nejde to dohromady - stydět se za člověka (Babiše) a přitom vystupovat v jeho médiích nebo někde, kde si vzali jeho prachy," uznal Macháček. Více ZDE.

Pazderková zase ve svém tweetu poděkovala Klusovi za inspiraci a oznámila, že odteď nebude dělat rozhovory s veškerými médii, která spadají pod vydavatelství MAFRA, jež je ve svěřenském fondu Babiše. Dále dodala: "A nebudu vystupovat na akcích jištěných páně AB (Andrej Babiš) penězi. S láskou, úctou a díky Iva," vzkázala zpěvákovi.

Mluvčí prezidenta republiky to ale celé považuje za urážku voličů současného premiéra. "Myslím, že to je velmi přiléhavé. Má to velkou podporu mediálního mainstreamu, je to laciné a urážka všech voličů, kteří volili pana premiéra," citoval Ovčáčka server iRozhlas.

"Je to podobné jako v USA, kde se určité umělecké kruhy předhánějí v tom, aby urazily a případně bojkotovaly Donalda Trumpa, je to podobná záležitost," vidí paralelu mezi společností u nás a v USA.