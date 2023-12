Úspěšnost u maturit mírně vzrostla, problém stále trvá u studentů z nástaveb, vyplývá to z výroční zprávy České školní inspekce

Podíl studentů středních škol, kteří neuspěli u maturitní zkoušky, se meziročně mírně snížil. V jarním termínu roku 2023 neuspělo 17,3 procenta studentů, kteří se o její složení pokusili, na jaře roku 2022 to bylo 20,8 procenta studentů. Nejčastěji měli problémy s maturitou studenti nástavbového studia, neuspělo jich 39,8 procenta, v loňském roce to bylo 48,1 procenta. Šest procent studentů, kteří se k maturitě letos na jaře přihlásili, ji nakonec nedělalo. Vyplývá to z výroční zprávy, kterou zveřejnila Česká školní inspekce.

Maturitní zkoušku plnilo 98 procent studentů gymnázií, kteří se k ní přihlásili. Šest procent gymnazistů maturitu nezvládlo. U studentů středních odborných škol se ke zkoušce nedostalo 6,9 procent studentů, studenti nástavbových studií se k maturitě nedostali v 15,6 procentech případů.

Podíl studentů, kteří maturitní zkoušku nakonec nekonají, je podle inspekce na odborných a nástavbových školách vyšší i proto, že na konci maturitního ročníku neprospějí z některých předmětů. U žáků nástavbového studia se zároveň stává, že po přihlášení k maturitě zanechají studia.

Nejhorší výsledky mají žáci v matematice, v jarním termínu maturitních zkoušek letos neuspělo 12,4 procenta studentů, kteří maturovali poprvé. V roce 2022 to bylo 10,1 procenta žáků. Výsledky žáků v matematice se zhoršují třetím rokem, přesto ale nejsou horší než v roce 2020, kdy neuspělo 17,6 procenta žáků.

V češtině a v cizím jazyce se maturantům dařilo lépe než před rokem. Společnou zkoušku z češtiny úspěšně zvládlo 94 procent studentů, společnou zkoušku z cizího jazyka 96,7 procenta.

Státní maturita je podle zákona povinná z českého jazyka a literatury, druhý předmět si studenti vybírají mezi matematikou a cizím jazykem. Letos se maturity konaly od 2. do 4. května. Podle novely zákona z roku 2020 organizuje Cermat jen didaktické testy. Ústní a písemné zkoušky z češtiny a cizích jazyků se přesunuly na úroveň škol. I to může být podle inspekce jedním z důvodů zlepšení výsledků společné části maturit.

Gymnazisté častěji neuspějí v profilové části maturity, kterou připravuje škola, konkrétně to bylo pět procent studentů. Společnou část maturitní zkoušky zvládlo letos na jaře 98,6 procenta gymnazistů. U společné části maturity uspělo 88,9 studentů středních odborných škol, v profilové části neuspělo 13,6 procenta těchto žáků. U studentů nástavbových škol je situace opačná, častěji se jim nedaří ve společné části zkoušky. V letošním roce neuspělo ve společné části 31 procent studentů nástavbových škol, v profilové části 19 procent.

Studium letošních maturantů ovlivnila v minulých třech školních letech opatření proti epidemii covidu-19 spojená s výukou na dálku. Někteří odborníci na vzdělávání proto upozorňovali, že tak žáci mohli mít studium obtížnější. V letech epidemie byly zkoušky pro maturanty upravené, letos se konaly ve standardním režimu.